Une journée d’information consacrée aux bonnes pratiques de la moisson s’est tenue mardi dans une exploitation agricole de la région d’Ouled Mahfoudh, relevant de la délégation de Foussana.

Cette rencontre a porté notamment sur le choix optimal de la date de récolte, la réduction des pertes de production, le réglage des moissonneuses-batteuses ainsi que les mesures de prévention des incendies et des accidents pouvant survenir durant la campagne de moisson.

Elle a été organisée à l’initiative de l’Institut national des grandes cultures (INGC), en collaboration avec la Direction générale de la production agricole (DGPA), l’Agence de vulgarisation et de formation agricoles (AVFA) et le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Kasserine.

Le chef du service de l’évaluation de la fertilité des sols et de la rotation culturale à l’INGC, Houcine Anguar, a indiqué à l’Agence TAP que cette journée s’inscrit dans le cadre d’un programme national d’encadrement technique couvrant les différentes régions productrices de céréales.

Ce programme vise à accompagner les agriculteurs tout au long de la campagne agricole, depuis la préparation des sols et le choix des semences jusqu’à la phase de récolte.

De son côté, le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche (ULAP) de Foussana, Issa Laïdoudi, a souligné l’importance d’intensifier les campagnes de sensibilisation destinées aux agriculteurs et aux conducteurs de moissonneuses-batteuses afin de préserver la récolte nationale et de limiter les pertes.

Il a indiqué que la production de céréales irriguées dans la région est jugée satisfaisante cette saison, malgré les difficultés liées au manque d’ammonitrate agricole.

La délégation de Foussana compte environ 1200 hectares de blé irrigué et 1250 hectares d’orge irriguée, ce qui en fait le principal bassin régional de production céréalière irriguée, avec plus de 60% de la production du gouvernorat de Kasserine.

La rencontre organisée mardi a porté sur la phase de récolte, considérée comme une étape cruciale pour valoriser les efforts des agriculteurs, réduire les pertes de production et prévenir les incendies.

De leur côté, les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation au profit des agriculteurs et des conducteurs de moissonneuses-batteuses.

Ils ont souligné les bonnes perspectives de la campagne céréalière irriguée à Foussana, principal bassin régional de production, tout en mettant l’accent sur l’importance de l’encadrement technique et du respect des normes de sécurité pour assurer le succès de la campagne de récolte et préserver la production nationale.