Le Festival International de Hammamet (FIH) s’apprête à illuminer l’été tunisien pour sa 59e édition, qui se tiendra du 11 juillet au 13 août 2025 au Centre culturel international de Hammamet. Sous le slogan évocateur “Continuous Vibes”, cette manifestation promet un programme riche et varié, mettant à l’honneur la musique, le théâtre et la danse. Le cadre mythique de la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts vibrera au rythme de 33 soirées, présentant 36 spectacles issus de 15 pays différents.

Un Voyage Artistique Mondial

Cette édition se distingue par son ouverture internationale, accueillant des artistes de Tunisie, de Palestine, d’Algérie, du Maroc, de Syrie, du Liban, du Soudan, de Jordanie, du Mali, de France, d’Italie, d’Espagne, de Colombie, d’Haïti et des États-Unis. Cette diversité géographique se traduit par une richesse culturelle inégalée, offrant aux festivaliers un panorama des expressions artistiques mondiales.

Le coup d’envoi sera donné le 11 juillet avec “Ragouj”, une comédie musicale tunisienne, adaptation scénique de la célèbre série télévisée. Mise en scène par Abdelhamid Bouchnak avec une composition musicale de Hamza Bouchnak, le spectacle promet une immersion avec un orchestre de quarante musiciens et des tableaux de danse de la chorégraphe Oumaima Manai. Cette soirée inaugurale rendra également un hommage poignant à Ahmed Laabidi, alias Kafon, figure emblématique du rap tunisien, disparu récemment.

Une Programmation Musicale Éclectique

La musique sera au cœur du FIH 2025, explorant une multitude de genres : du tarab classique au flamenco espagnol, en passant par le raï algérien, le gnawa, le jazz, l’électro, la salsa, les musiques africaines, et même la musique symphonique et classique. Parmi les têtes d’affiche, on retrouvera des icônes tunisiennes comme Lotfi Bouchnak, Saber Rebai, Ghazi Ayadi, et Balti. La scène arabe sera représentée par Wael Jassar (Liban), Cheb Mami (Algérie), Noel Kharman (Palestine), et le légendaire groupe marocain Nass El Ghiwane. La scène internationale ne sera pas en reste avec la chanteuse-compositrice Naika (Haïti-France), le musicien malien Bassekou Kouyaté et le Colombien Yuri Buenaventura.

Le festival ouvre également ses portes aux projets contemporains et novateurs, avec des créations telles que “Sinouj Odyssey” de Benjemy, “Osool” de Yacine Boularès, et “24 Parfums-Etoiles symphoniques” de Mohamed Ali Kammoun, promettant des expériences musicales inédites. Un hommage vibrant à la chanson française sera rendu lors de la soirée “Symphonica”, dédiée aux icônes comme Dalida, Charles Aznavour et Edith Piaf, avec les voix de la Tunisienne Zeineb Oueslati et du Français Philippe Cavaillé.

Le Théâtre et la Danse à l’Honneur

Le théâtre occupera une place de choix avec quatre créations tunisiennes. “Mère des pays” (Om El Boldan) de Hafedh Khalifa proposera une fresque historique sur le XIIIe siècle tunisien, tandis que “Ad Vitam” de Leila Toubel promet une performance intense. “Au violon” de Fadhel Jaziri replongera dans la mémoire culturelle tunisienne, et “La Dame de Kerkoine” explorera les guerres puniques avec des passages en langue phénicienne, offrant une dimension historique unique.

L’expression corporelle ne sera pas en reste avec le spectacle chorégraphique “Arboune” d’Imed Jemaa. Cette œuvre explorera les luttes intérieures d’un artiste tunisien face aux pressions sociales dans le contexte post-Covid, promettant une performance touchante et pertinente.

Clôture Symbolique et Billetterie

Le Festival International de Hammamet clôturera ses portes le 13 août, une date symbolique marquant la Journée nationale de la femme tunisienne. La soirée finale sera un concert tarabique dédié à la femme, signé par la talentueuse Nabiha Karaouli.

Pour cette édition, la billetterie est entièrement dématérialisée et accessible exclusivement en ligne sur le site officiel du festival : festivaldehammamet.com.