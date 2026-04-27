Dans le cadre de la 20ème édition de son festival de danse et de musique JUNE EVENTS (du 26 mai au 13 juin 2026), le Centre de développement chorégraphique “l’Atelier de Paris” met en lumière, du 11 au 13 juin 2026, des artistes chorégraphiques vivant et travaillant en Tunisie, au Liban et au Maroc, dont les œuvres témoignent de la vitalité et de la diversité des scènes chorégraphiques méditerranéennes contemporaines.

En mettant à l’honneur la Tunisie, l’Atelier de Paris a confié la curation du Focus Méditerranée au chorégraphe franco-tunisien Selim Ben Safia, tout en nouant un partenariat avec l’Arab Dance Platform, portée par les structures Al Badil (Tunisie), Beirut Physical Lab (Liban) et les Rencontres Chorégraphiques de Casablanca (Maroc). La carte blanche offerte à Selim Ben Safia par le Centre Wallonie-Bruxelles Paris, avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International, permet par ailleurs de mettre en dialogue des oeuvres qui interpellent sur les discriminations de genre, sur la marginalisation des corps perçus comme hors norme avec des créations d’artistes issus des diasporas méditerranéennes vivant en France et en Belgique.

Invité à assurer la curation dans le prolongement du travail mené au sein de l’Arab Dance Platform, Selim Ben Safia animera une rencontre professionnelle autour de la coopération Sud-Sud et des enjeux de genre et de représentation dans la création chorégraphique.

Porté par des valeurs fortes, la force de la vulnérabilité, la puissance du collectif et l’art comme espace possible de réparation, Selim Ben Safia déploie, avec la participation de sa création “Labess”, une danse de la joie profondément habitée. Sur scène, cinq artistes aux parcours et aux esthétiques variés -breakdance, cirque, danse contemporaine, danse traditionnelle- deviennent à la fois interprètes et passeurs d’une confiance ancrée dans les liens humains.

Traversée par l’énergie de la dabké palestinienne, les rythmes traditionnels tunisiens, des chants funèbres et les sonorités de la viole de gambe, l’œuvre explore ce qui se fige ou se fracture, face à ce qui persiste et vibre encore, dans un geste chorégraphique de résilience.

Du 26 mai au 13 juin, l’Atelier de Paris réunit plus de 100 artistes et propose 26 spectacles. Avec quatorze créations, le festival JUNE EVENTS donne à voir des “danses du devenir” à travers des œuvres qui croisent les disciplines, notamment la musique live, pour intensifier l’expérience sensible et faire écho aux enjeux contemporains.