Le port commercial de Zarzis a accueilli ce dimanche matin son tout premier porte-conteneurs, marquant le lancement de la première ligne maritime internationale régulière de transport de fret reliant les ports de Zarzis et Radès aux ports de Gioia Tauro (Italie) et de Tripoli (Libye).

Cette escale inaugurale a permis le déchargement de 407 conteneurs vides, qui seront remis aux opérateurs économiques avant d’être réexpédiés via le port d’ici à la mi-mai 2026, selon un communiqué du ministère du Transport.

Cette nouvelle desserte, un nouveau maillon de la route maritime entre la Tunisie, l’Italie et la Libye, vise à positionner Zarzis comme un hub commercial régional en capitalisant sur ses atouts structurels, forts d’une position géographique privilégiée à la croisée des routes méditerranéennes, d’un patrimoine foncier conséquent et de la présence d’une zone d’activités économiques directement connectée au trafic portuaire, a souligné le directeur du port, Anis Zanned, à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP).

Il estimé que la proximité immédiate avec le sud libyen et l’ouest algérien ouvre des perspectives d’exploitation optimale du terminal, précisant que des investissements majeurs ont été mobilisés pour assurer le succès opérationnel de cette ligne et améliorer la rentabilité globale de l’infrastructure.

De son côté, le directeur général adjoint de la Société tunisienne d’acconage et de manutention (STAM), Lamjed Jedda, a indiqué que cette ligne contribuera à réduire significativement les distances par rapport aux routes maritimes mondiales existantes et à consolider la place de Zarzis parmi les principaux ports du pays. Il a assuré que la STAM est prête à mobiliser l’ensemble des équipements nécessaires dans le cadre d’un programme d’investissement intégré visant à garantir la pérennité et la viabilité de cette desserte.