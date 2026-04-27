Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’Association des Technopôles de Tunisie “Tunisia Technoparks” envisagent de signer un accord-cadre visant à structurer leurs actions conjointes en vue de renforcer l’impact des initiatives en faveur de l’innovation, de la compétitivité et de l’internationalisation des entreprises tunisiennes.

Cette décision a été prise à l’issue, d’une rencontre, organisée vendredi, entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine, et des représentants de l’Association, dans le cadre du renforcement des synergies entre les structures d’appui à l’innovation et les acteurs de la promotion des exportations. Les entretiens ont permis, selon le CEPEX, d’explorer les perspectives de coopération visant à mieux intégrer les entreprises implantées dans les technopôles au dispositif national de soutien à l’internationalisation.

Les deux parties ont convenu, également, de promouvoir davantage les services offerts par le CEPEX au profit des entreprises des technopôles, notamment les mécanismes de soutien financier.

Au cours de cette réunion, les échanges ont porté, en outre, sur les moyens de renforcer la participation des entreprises des technopôles aux actions de promotion à l’étranger organisées par le CEPEX, notamment les salons professionnels et les rencontres BtoB. L’objectif est de valoriser le savoir-faire tunisien et de faciliter l’accès de ces entreprises à de nouveaux marchés.

Les participants ont évoqué, ainsi, la possibilité de l’organisation de journées d’information au sein des technopôles, afin de favoriser l’échange direct entre les entrepreneurs et les représentants du CEPEX à l’étranger.

Pour rappel, “Tunisia Technoparks”, est une association tunisienne qui fédère les principaux pôles de compétitivité et technopôles en Tunisie couvrant des écosystèmes variés.