Le ministère tunisien des Transports a annoncé des changements majeurs au sein de la direction de la compagnie aérienne nationale Tunisair. Ces décisions interviennent face à une situation jugée “préoccupante” et des perturbations de vols qui ont engendré un mécontentement croissant chez les passagers. L’objectif est de mettre fin aux dysfonctionnements et d’assurer la bonne marche de l’entreprise.

Limogeage et nouvelles nominations

Habib Mekki, représentant de l’État au conseil d’administration et président de Tunisair, a été limogé. Pour le remplacer, Tarek Bouazizi, conseiller des services publics, a été nommé administrateur représentant le ministère du Transport. En parallèle, Issam Hammam, ingénieur en aéronautique, se voit confier la supervision de la direction générale de Tunisair Technics, en plus de ses fonctions actuelles. Un conseil d’administration sera convoqué très prochainement pour élire un nouveau président, dans l’optique d’assurer la continuité et la stabilité de la gestion.

Mesures pour la satisfaction des passagers et la lutte contre la corruption

Le ministère a également réagi aux perturbations de vols en adressant une mise en garde ferme aux chefs d’escale et représentants de Tunisair à l’étranger. Ces derniers sont sommés d’assurer leur devoir d’assistance auprès des passagers dans tous les aéroports affectés.

Des sanctions sont prévues contre les responsables ayant failli à leurs obligations, avec la promesse de les remplacer par des personnes compétentes dédiées au service des citoyens et à la pérennité de la compagnie. Enfin, le ministère a réaffirmé son engagement à suivre de près les dossiers de corruption financière et administrative qui ont contribué à la dégradation de la situation actuelle de Tunisair. Ces actions visent à restaurer la confiance et à garantir l’efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne nationale.