La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 25 au 29 mai 2026 sur une note résolument positive. Le Tunindex s’est apprécié de 2,75 % pour terminer à 17 669,81 points, portant sa performance annuelle à 31,37 %. De son côté, le Tunindex20 a progressé de 2,66 % à 7 730,75 points, affichant un gain de 30,43 % depuis le début de l’année. Malgré un recul marqué des capitaux traités par rapport à la semaine précédente, la cote a bénéficié d’un momentum favorable, porté notamment par les compartiments des matériaux de base, des banques et des sociétés financières, qui ont dominé le palmarès sectoriel de la semaine.

3) ANALYSE TOP-DOWN (Indices & rythme)

Tunindex

Niveau de clôture : 17 669,81 points

Variation hebdomadaire : +2,75 %

Variation annuelle (YTD) : +31,37 %

Tunindex20

Niveau de clôture : 7 730,75 points

Variation hebdomadaire : +2,66 %

Variation annuelle (YTD) : +30,43 %

Lecture technique

La dynamique demeure clairement haussière. Les deux indices poursuivent leur progression et confirment un momentum favorable à court et moyen terme.

Repères techniques hebdomadaires :

Support : zone des plus bas observés durant la semaine.

Résistance : niveaux de clôture hebdomadaire actuels.

Ces niveaux constituent des repères techniques hebdomadaires déduits de l’évolution de la période, aucun seuil de support ou de résistance n’étant fourni dans le rapport.

4) LIQUIDITÉ & VOLUMES

Activité hebdomadaire

Capitaux traités (semaine) : 37,39 MDT

: Variation hebdomadaire : -48,30 %

: Quantités traitées : 2 999 029 titres

: Variation hebdomadaire : -48,87 %

: Nombre de transactions : 10 255

: Variation hebdomadaire : -50,39 %

Moyennes quotidiennes (5 séances)

Capitaux traités moyens : 7,48 MDT/jour

Quantités moyennes : 599 806 titres/jour

Transactions moyennes : 2 051 opérations/jour

Lecture marché

L’activité du marché s’est contractée par rapport à la semaine précédente, comme en témoigne le recul des capitaux traités, des volumes et du nombre de transactions. Cette baisse de la liquidité n’a toutefois pas empêché les indices de progresser, illustrant une orientation positive du marché soutenue par des flux concentrés sur les valeurs les plus actives de la cote.

5) CARTOGRAPHIE SECTORIELLE (Analyse Tri-Zone)

Secteurs moteurs

Secteur Variation hebdomadaire Matériaux de base +3,44 % Banques +3,21 % Sociétés financières +3,03 %

Ces trois compartiments ont constitué les principaux moteurs de la progression du marché au cours de la semaine.

Autres secteurs bien orientés

Secteur Variation hebdomadaire Services aux consommateurs +2,69 % Distribution +2,69 % Industries +2,32 %

Secteurs à la traîne

Secteur Variation hebdomadaire Services financiers +0,99 % Produits ménagers et de soins personnels +1,67 %

Conclusion

La hausse hebdomadaire du marché a été essentiellement portée par les Matériaux de base, les Banques et les Sociétés financières, tandis que les Services financiers et les Produits ménagers et de soins personnels ont affiché les progressions les plus modestes de la cote.

6) FOCUS VALEURS (Stock Picking)

A) Top performances

Valeur Variation hebdomadaire BH Bank +15,55 % Monoprix +9,35 % SOTIPAPIER +7,96 % BNA Assurances +7,87 % Atelier Meubles Intérieurs +7,54 %

Lecture

Le palmarès hebdomadaire est dominé par BH Bank, dont la progression dépasse largement celle du marché. Les autres titres du classement affichent également une dynamique haussière soutenue, témoignant d’un momentum favorable sur plusieurs segments de la cote.

B) Top baisses

Valeur Variation hebdomadaire BH Assurances -8,78 % SIPHAT -8,46 % SOMOCER -8,33 % ASTREE -4,49 % OfficePlast -2,72 %

Lecture

Ces titres ont enregistré les replis les plus importants de la semaine. La pression vendeuse s’est concentrée sur les trois premières valeurs du classement, qui affichent des corrections supérieures à 8 %.

C) Valeurs les plus échangées (« Blue Chips »)

Top 5 par capitaux traités

Rang Valeur Capitaux traités 1 SOTUVER 4,20 MDT 2 Amen Bank 3,61 MDT 3 Poulina Group Holding 3,16 MDT 4 One Tech Holding 2,29 MDT 5 BNA Assurances 1,46 MDT

Commentaire

Les échanges hebdomadaires ont été dominés par SOTUVER, qui a concentré le volume de capitaux le plus important de la cote avec 4,20 MDT. Les financières et les grandes capitalisations industrielles demeurent également fortement représentées parmi les valeurs les plus liquides du marché, confirmant leur rôle central dans l’animation des échanges.

7) LE COIN DE L’EXPERT

✅ ACCUMULER

SOTUVER

Amen Bank

Poulina Group Holding

One Tech Holding

BNA Assurances

Justification : valeurs figurant parmi les plus fortes concentrations de capitaux traités de la semaine, avec une liquidité élevée et une forte visibilité boursière.

👀 SURVEILLER

BH Bank

Monoprix

SOTIPAPIER

Atelier Meubles Intérieurs

BNA Assurances

Justification : présence dans le palmarès des meilleures performances hebdomadaires et maintien d’un momentum favorable.

⚠️ PRUDENCE

BH Assurances

SIPHAT

SOMOCER

ASTREE

OfficePlast

Justification : valeurs figurant parmi les plus fortes baisses de la semaine et affichant une dynamique relative moins favorable.

EN BREF Performance du Tunindex : Clôture à 17 669,81 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,75 % et un gain annuel de 31,37 %.

: Clôture à 17 669,81 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,75 % et un gain annuel de 31,37 %. Resserrement des volumes : Les capitaux traités s’effondrent de 48,30 % à 37,39 MDT, avec une moyenne quotidienne de 7,48 MDT.

: Les capitaux traités s’effondrent de 48,30 % à 37,39 MDT, avec une moyenne quotidienne de 7,48 MDT. Trio sectoriel moteur : Les matériaux de base (+3,44 %), les banques (+3,21 %) et les institutions financières mènent la danse.

: Les matériaux de base (+3,44 %), les banques (+3,21 %) et les institutions financières mènent la danse. Top & baisses valeurs : BH Bank signe la plus forte hausse de la semaine (+15,55 %) tandis que BH Assurances accuse le coup (-8,78 %).

: BH Bank signe la plus forte hausse de la semaine (+15,55 %) tandis que BH Assurances accuse le coup (-8,78 %). Blue Chips plébiscitées : SOTUVER domine la liquidité du marché avec 4,20 MDT injectés sur le titre.

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