La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 25 au 29 mai 2026 sur une note résolument positive. Le Tunindex s’est apprécié de 2,75 % pour terminer à 17 669,81 points, portant sa performance annuelle à 31,37 %. De son côté, le Tunindex20 a progressé de 2,66 % à 7 730,75 points, affichant un gain de 30,43 % depuis le début de l’année. Malgré un recul marqué des capitaux traités par rapport à la semaine précédente, la cote a bénéficié d’un momentum favorable, porté notamment par les compartiments des matériaux de base, des banques et des sociétés financières, qui ont dominé le palmarès sectoriel de la semaine.
3) ANALYSE TOP-DOWN (Indices & rythme)
Tunindex
- Niveau de clôture : 17 669,81 points
- Variation hebdomadaire : +2,75 %
- Variation annuelle (YTD) : +31,37 %
Tunindex20
- Niveau de clôture : 7 730,75 points
- Variation hebdomadaire : +2,66 %
- Variation annuelle (YTD) : +30,43 %
Lecture technique
La dynamique demeure clairement haussière. Les deux indices poursuivent leur progression et confirment un momentum favorable à court et moyen terme.
Repères techniques hebdomadaires :
- Support : zone des plus bas observés durant la semaine.
- Résistance : niveaux de clôture hebdomadaire actuels.
Ces niveaux constituent des repères techniques hebdomadaires déduits de l’évolution de la période, aucun seuil de support ou de résistance n’étant fourni dans le rapport.
4) LIQUIDITÉ & VOLUMES
Activité hebdomadaire
- Capitaux traités (semaine) : 37,39 MDT
- Variation hebdomadaire : -48,30 %
- Quantités traitées : 2 999 029 titres
- Variation hebdomadaire : -48,87 %
- Nombre de transactions : 10 255
- Variation hebdomadaire : -50,39 %
Moyennes quotidiennes (5 séances)
- Capitaux traités moyens : 7,48 MDT/jour
- Quantités moyennes : 599 806 titres/jour
- Transactions moyennes : 2 051 opérations/jour
Lecture marché
L’activité du marché s’est contractée par rapport à la semaine précédente, comme en témoigne le recul des capitaux traités, des volumes et du nombre de transactions. Cette baisse de la liquidité n’a toutefois pas empêché les indices de progresser, illustrant une orientation positive du marché soutenue par des flux concentrés sur les valeurs les plus actives de la cote.
5) CARTOGRAPHIE SECTORIELLE (Analyse Tri-Zone)
Secteurs moteurs
|Secteur
|Variation hebdomadaire
|Matériaux de base
|+3,44 %
|Banques
|+3,21 %
|Sociétés financières
|+3,03 %
Ces trois compartiments ont constitué les principaux moteurs de la progression du marché au cours de la semaine.
Autres secteurs bien orientés
|Secteur
|Variation hebdomadaire
|Services aux consommateurs
|+2,69 %
|Distribution
|+2,69 %
|Industries
|+2,32 %
Secteurs à la traîne
|Secteur
|Variation hebdomadaire
|Services financiers
|+0,99 %
|Produits ménagers et de soins personnels
|+1,67 %
Conclusion
La hausse hebdomadaire du marché a été essentiellement portée par les Matériaux de base, les Banques et les Sociétés financières, tandis que les Services financiers et les Produits ménagers et de soins personnels ont affiché les progressions les plus modestes de la cote.
6) FOCUS VALEURS (Stock Picking)
A) Top performances
|Valeur
|Variation hebdomadaire
|BH Bank
|+15,55 %
|Monoprix
|+9,35 %
|SOTIPAPIER
|+7,96 %
|BNA Assurances
|+7,87 %
|Atelier Meubles Intérieurs
|+7,54 %
Lecture
Le palmarès hebdomadaire est dominé par BH Bank, dont la progression dépasse largement celle du marché. Les autres titres du classement affichent également une dynamique haussière soutenue, témoignant d’un momentum favorable sur plusieurs segments de la cote.
B) Top baisses
|Valeur
|Variation hebdomadaire
|BH Assurances
|-8,78 %
|SIPHAT
|-8,46 %
|SOMOCER
|-8,33 %
|ASTREE
|-4,49 %
|OfficePlast
|-2,72 %
Lecture
Ces titres ont enregistré les replis les plus importants de la semaine. La pression vendeuse s’est concentrée sur les trois premières valeurs du classement, qui affichent des corrections supérieures à 8 %.
C) Valeurs les plus échangées (« Blue Chips »)
Top 5 par capitaux traités
|Rang
|Valeur
|Capitaux traités
|1
|SOTUVER
|4,20 MDT
|2
|Amen Bank
|3,61 MDT
|3
|Poulina Group Holding
|3,16 MDT
|4
|One Tech Holding
|2,29 MDT
|5
|BNA Assurances
|1,46 MDT
Commentaire
Les échanges hebdomadaires ont été dominés par SOTUVER, qui a concentré le volume de capitaux le plus important de la cote avec 4,20 MDT. Les financières et les grandes capitalisations industrielles demeurent également fortement représentées parmi les valeurs les plus liquides du marché, confirmant leur rôle central dans l’animation des échanges.
7) LE COIN DE L’EXPERT
✅ ACCUMULER
- SOTUVER
- Amen Bank
- Poulina Group Holding
- One Tech Holding
- BNA Assurances
Justification : valeurs figurant parmi les plus fortes concentrations de capitaux traités de la semaine, avec une liquidité élevée et une forte visibilité boursière.
👀 SURVEILLER
- BH Bank
- Monoprix
- SOTIPAPIER
- Atelier Meubles Intérieurs
- BNA Assurances
Justification : présence dans le palmarès des meilleures performances hebdomadaires et maintien d’un momentum favorable.
⚠️ PRUDENCE
- BH Assurances
- SIPHAT
- SOMOCER
- ASTREE
- OfficePlast
Justification : valeurs figurant parmi les plus fortes baisses de la semaine et affichant une dynamique relative moins favorable.
EN BREF
- Performance du Tunindex : Clôture à 17 669,81 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,75 % et un gain annuel de 31,37 %.
- Resserrement des volumes : Les capitaux traités s’effondrent de 48,30 % à 37,39 MDT, avec une moyenne quotidienne de 7,48 MDT.
- Trio sectoriel moteur : Les matériaux de base (+3,44 %), les banques (+3,21 %) et les institutions financières mènent la danse.
- Top & baisses valeurs : BH Bank signe la plus forte hausse de la semaine (+15,55 %) tandis que BH Assurances accuse le coup (-8,78 %).
- Blue Chips plébiscitées : SOTUVER domine la liquidité du marché avec 4,20 MDT injectés sur le titre.