Le marché bancaire marocain connaît une nouvelle phase de transformation numérique. Attijariwafa bank a annoncé le lancement de « Simple », présentée comme la première néobanque marocaine issue de l’évolution de L’bankalik. Dans le même temps, Revolut poursuit ses démarches en vue d’une implantation au Maroc, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

Attijariwafa bank transforme L’bankalik en « Simple »

Attijariwafa bank a officialisé la transformation de sa plateforme digitale L’bankalik en «Simple», une offre bancaire entièrement mobile destinée à une clientèle connectée. Selon le groupe, cette nouvelle identité vise à regrouper dans une même application les services de compte bancaire, paiement, épargne et services du quotidien.

Le lancement intervient après près de dix années d’exploitation de L’bankalik. Plusieurs médias marocains présentent « Simple » comme la première néobanque développée localement, avec une approche de type « super-app » intégrant des services financiers et non financiers.

Revolut accélère ses démarches vers le marché marocain

Parallèlement, la fintech britannique Revolut poursuit son expansion internationale et maintient son intérêt pour le Maroc. Plusieurs médias spécialisés rapportent que l’entreprise a renforcé sa présence locale à travers des recrutements et des échanges avec les autorités marocaines.

Selon diverses publications, Revolut étudie différentes modalités d’entrée sur le marché marocain. Toutefois, aucune date officielle de lancement commercial n’a été confirmée à ce stade. Les procédures réglementaires et l’obtention des agréments nécessaires restent des étapes préalables à toute activité bancaire locale.

Une concurrence accrue dans la banque digitale

L’arrivée potentielle de Revolut intervient dans un contexte où les banques marocaines accélèrent leurs investissements numériques. Plusieurs observateurs estiment que la concurrence pourrait se renforcer sur les services mobiles, les paiements numériques, les transferts internationaux et l’expérience utilisateur.

Attijariwafa bank semble ainsi avoir anticipé cette évolution en renforçant son offre digitale avec « Simple », tandis que Revolut poursuit sa stratégie d’expansion vers l’Afrique du Nord.