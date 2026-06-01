Les préparatifs vont bon train pour accueillir les Tunisiens résidant à l’étranger et assurer leur retour dans les meilleures conditions.

Les efforts se poursuivent aux niveaux central et régional à travers le renforcement de la coordination entre les différentes structures administratives dans le but de garantir aux tunisiens résidant à l’étranger, un retour sécurisé et des services qui répondent à leur attentes durant leur séjour en Tunisie.

Les délégations régionales de l’Office des Tunisiens à l’étranger ont participé à des réunions de travail dans plusieurs gouvernorats consacrées à l’évaluation de la préparation des services concernés et à la finalisation des dispositifs logistiques et organisationnels nécessaires. A ce titre, des mesures ont été prises visant à améliorer la qualité des services administratifs et des transactions au profit des tunisiens durant les vacances d’été.

Cette dynamique intervient à l’heure ou que la Tunisie se prépare dans les semaines à venir, à accueillir des milliers de Tunisiens résidant à l’étranger à l’occasion de la saison estivale, qui s’accompagnera d’une augmentation du rythme des vols et des traversées maritimes à destination de la Tunisie.

Le retour estival des Tunisiens revêt une importance particulière compte tenu du nombre des tunisiens vivant à l’étranger estimé à environ 1,8 million de personnes. De plus, cette période est déterminante car elle entraine une dynamique économique, sociale et touristique significative.

Dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2026, un conseil des ministres restreint (CMR) a décidé, fin avril dernier, une série de mesures en faveur des Tunisiens résidant à l’étranger, englobant le transport aérien et maritime, les services consulaires, financiers et numériques, dans le but d’améliorer les conditions de retour et de simplifier les procédures administratives.

Dans ce contexte, la compagnie aérienne nationale (Tunisair) a été appelée à allouer un important quota de siège à des tarifs préférentiels exceptionnels (valable jusqu’en septembre) avec des avantages supplémentaires et une grande flexibilité sur les franchises bagages, outre l’exonération des frais de modification ou d’annulation des réservations.

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a également été appelée à appliquer des réductions exceptionnelles sur les prix des billets pour les personnes et les véhicules sur les lignes maritimes reliant la Tunisie à l’Europe et à établir des tarifs réduits pour les lignes de Marseille et de Gênes, outre l’application des tarifs préférentiels destinés aux familles et aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger.

Les mesures décidées par le CMR ont porté également sur la promotion des services consulaires à travers les permanences les samedis et dimanches, l’accélération de la numérisation de plusieurs transactions liées à l’état civil et aux services administratifs, mise à part la généralisation des services de prise de rendez-vous à distance et le parachèvement du projet du consulat numérique.

Concernant les procédures douanières, la direction générale des douanes a souligné que toutes les mesures ont été prises pour accueillir les tunisiens dans les meilleures conditions durant la saison estivale, les appelant à utiliser les applications numériques mises à leur disposition, telles que “Rokhsati” et “Amtiati”, qui permettent de finaliser certaines démarches avant leur arrivée en Tunisie.

Le porte-parole de la douane, le colonel Chokri Jabri, avait précisé auparavant dans une déclaration à l’Agence TAP, que ces applications permettent d’obtenir un permis de circulation et de déclarer les bagages à distance, afin de réduire les délais d’attente et d’accélérer les opérations de passage aux ports et aux points de passage frontaliers.