Une enquête en ligne a été mise à la disposition des entreprises tunisiennes actives ou intéressées par le commerce électronique transfrontalier. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet régional « Commerce électronique et commerce numérique dans la région MENA ».

L’objectif principal de cette enquête est de recueillir les retours d’expérience du secteur privé afin d’identifier les obstacles opérationnels, logistiques, financiers et douaniers rencontrés sur le terrain. Les données collectées serviront à formuler des recommandations concrètes pour améliorer l’écosystème du e-commerce en Tunisie.

Les résultats de cette enquête, qui seront traités de manière agrégée et dans le strict respect de la confidentialité, auront un impact direct sur les réformes à venir. Ils contribueront activement à la préparation du prochain Dialogue Public-Privé national, une rencontre qui réunira les principales parties prenantes publiques et privées du secteur.

Cette initiative constitue la troisième composante du projet MENA, cofinancé par l’Union Européenne et le Ministère Fédéral Allemand de la coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre conjointement par le Centre du Commerce International (International Trade Centre) et la GIZ Tunisie.