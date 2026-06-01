Le Conseil d’Affaires tuniso-africain (TABC) et le Consortium tunisien pour le développement en Afrique (TUCAD) annoncent le lancement de la Deal Room Permanente, une plateforme structurée et continue destinée à connecter, tout au long de l’année, des projets africains à fort potentiel avec des investisseurs, institutions financières, banques, fonds d’investissement, partenaires techniques et acteurs du développement.

S’inscrit dans la dynamique générée par la conférence internationale FITA2026, cette initiative vise à transformer les rencontres ponctuelles entre porteurs de projets et investisseurs en un mécanisme permanent d’identification, de structuration, d’accompagnement et de mise en relation autour de projets à fort impact sur le continent africain, indique le TABC dans un communiqué publié lundi.

Dans ce cadre, le TABC et TUCAD lancent le premier appel à projets destiné aux entreprises, promoteurs, opérateurs économiques, consortiums et porteurs de projets souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans la recherche de financement, de partenaires stratégiques ou d’opportunités de développement en Afrique.

La Deal Room Permanente ambitionne d’identifier et d’accompagner des projets solides, structurés et à fort potentiel dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, l’énergie, l’industrie, les technologies et le numérique, la santé, l’agriculture et l’agro-industrie, la logistique, les services à forte valeur ajoutée, l’éducation et la formation, ainsi que les projets d’extension, de développement ou d’internationalisation.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’une mise en relation qualifiée avec des investisseurs et partenaires potentiels, de sessions de présentation ciblées, ainsi que d’un accompagnement dans la structuration financière, stratégique et institutionnelle du projet.

L’objectif est de favoriser l’émergence de partenariats concrets, de faciliter l’accès aux financements et de contribuer à la réalisation de projets structurants au service de la transformation économique du continent africain.

Les opérateurs intéressés sont invités à contacter le TABC. Ils devraient préparer leurs dossiers contenant des informations sur leurs sociétés (secteur d’activité, chiffre d’affaires, nature du projet) et aussi sur le besoin de financement estimé, le format de financement souhaité et la disponibilité d’un business plan.