Après près de vingt ans d’absence, le Salon International de la Pièce de Rechange, des Équipements et des Services Industriels (SAPRI) fera son retour en 2026. Organisé par le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME), l’événement qui aura lieu du 17 au 20 novembre 2026, a pour objectif d’accompagner la transformation industrielle de la Tunisie et de renforcer son positionnement comme hub industriel et technologique entre l’Europe et l’Afrique.

La dernière édition du salon date de 2007. Depuis, le secteur manufacturier tunisien a connu de profondes mutations. Représentant près de 17 % du PIB national et environ 20% de l’emploi, l’industrie fait aujourd’hui face à des défis majeurs : digitalisation, transition énergétique, compétitivité internationale et adaptation aux nouvelles exigences environnementales.

Placée sous le slogan “SAPRI 2026-Pôle africain pour l’investissement et l’innovation”, cette édition réunira industriels, investisseurs, centres de recherche, startups et partenaires internationaux autour des grandes transformations de l’industrie moderne et sera résolument tournée vers la coopération euro-africaine et le développement de partenariats industriels à forte valeur ajoutée.

Le salon mettra en avant plusieurs thématiques stratégiques : l’Industrie 4.0 et la digitalisation, la maintenance industrielle et le contrôle non destructif, la transition énergétique et écologique, les technologies de production et d’usinage, ainsi que l’ingénierie, la métrologie et les infrastructures industrielles.

Il intégrera également, la 8e Conférence africaine sur les essais non destructifs (ACNDT 2026), offrant à l’événement une dimension scientifique et continentale. Experts, chercheurs et industriels y débattront des avancées technologiques liées au contrôle industriel, à la maintenance intelligente, à la robotique et à l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie.

Les organisateurs misent aussi sur une véritable plateforme d’affaires. Plus de 1 000 rencontres B2B sont prévues, ainsi que des espaces de matchmaking et des sessions dédiées aux investisseurs.

Parmi les temps forts annoncés figurent notamment le Grand prix de la maintenance industrielle ainsi que “MAKEATHON AFRICA by CETIME “, une initiative destinée à stimuler la créativité technologique et l’entrepreneuriat industriel des jeunes africains.

Environ 15 000 visiteurs professionnels, 250 exposants technologiques et 120 experts et speakers internationaux y sont attendus.