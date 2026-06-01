L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) a indiqué avoir constaté récemment plusieurs atteintes et comportements inappropriés visant les poussins du Goéland d’Audouin ainsi que leurs nids, ce qui constitue une menace directe pour le succès de la saison de reproduction et pour la préservation de cette espèce sensible.

Dans un communiqué publié dimanche, l’APAL a précisé que cette période de l’année correspond à la saison de reproduction du Goéland d’Audouin, un oiseau marin rare et protégé qui niche et se reproduit sur le parc National de Zembra et Zembretta.

L’APAL a mis en garde contre le fait de toucher ou de porter tout oiseau sauvage, qu’il s’agisse d’un poussin ou des nids de cette espèce sensible, soulignant que de tels comportements peuvent perturber la faune sauvage.

Elle a également rappelé que certains oiseaux peuvent être porteurs de virus ou d’agents pathogènes transmissibles à l’être humain.

L’APAL a appelé à ne pas s’approcher des nids ou des juvéniles, à ne pas tenter de les déplacer et à éviter de prendre des photos à proximité.

Elle a également rappelé que l’accostage ou le débarquement sur les côtes du parc national de Zembra et Zembretta est réglementé et nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes.

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral a enfin souligné que la préservation de la biodiversité est une responsabilité collective et que le respect de la réglementation régissant les espaces protégés contribue à sauvegarder ce patrimoine naturel exceptionnel pour les générations futures.