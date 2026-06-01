Un mécanisme d’appui visant à renforcer le rôle des acteurs locaux dans la gestion durable des eaux et des sols dans le gouvernorat de Jendouba a été lancé dans le cadre du projet « Renforcement de la Résilience climatique à travers la Gouvernance des Ressources naturelles » (ReGnR), a fait savoir l’Agence de Coopération allemande GIZ.

Le mécanisme, présenté mi-mai, mettra en relief l’importance de la valorisation de l’eau verte à savoir l’eau de pluie naturellement stockée dans le sol en vue consolider la résilience de l’agriculture pluviale.

Une importance particulière est accordée dans le cadre de ce projet au rôle des intermédiaires locaux en tant qu’acteurs de proximité capables d’assurer l’accompagnement technique des agriculteurs, de faciliter la diffusion des bonnes pratiques de préservation de l’eau verte et de renforcer les dynamiques territoriales, d’après la même source.

À travers cette démarche, les structures intermédiaires participantes seront appelées à s’engager dans l’accompagnement des agriculteurs et la diffusion des bonnes pratiques de gestion durable des eaux et des sols, notamment à Ghardimaou, Fernena, Balta-Bouaouane, Ain Drahem et Bou Salem.

Le projet ReGnR adopte une approche territoriale intégrée et participative œuvrant à promouvoir des systèmes agricoles plus durables, productifs et résilients au changement climatique. Son mécanisme d’appui s’articulera autour de quatre axes complémentaires en l’occurrence l’agroforesterie, l’agriculture de conservation, le compostage et l’aménagement durable des sols, a rappelé l’Agence.

Le projet ReGnR, mis en œuvre depuis deux ans, par la GIZ, dans le gouvernorat de Jendouba, est mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et cofinancé par l’Union européenne (UE).