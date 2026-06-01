Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, MohameLd Ali Nafti, prend part à la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d’Afrique et de la Corée du Sud, qui se tient les 1er et 2 juin 2026 à Séoul, (Corée du Sud).

Selon un communiqué publié dimanche par le ministère, cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations du 1er Sommet Afro- coréen, tenu les 4 et 5 juin 2024, visant, entre autres, à examiner l’évolution de la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique entre le continent africain et la Corée du Sud parties, ainsi que les mécanismes et programmes nécessaires à la poursuite de leur mise en œuvre.

Cette rencontre offre l’occasion de débattre les questions liées au renforcement de la coopération économique, de la prospérité commune et du développement global, outre la solidarité afro-coréenne face aux défis mondiaux actuels.

D’après le ministère, Nafti aura, à cette occasion, des entretiens bilatéraux avec plusieurs hauts responsables coréens, ainsi qu’avec ses homologues des pays africains présents à Séoul, dans le but d’examiner les moyens de renforcer la coopération et de développer les relations de partenariat aux niveaux bilatéral et régional.