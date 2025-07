La Tunisie a remporté, jeudi, la première place à la quatrième édition du concours de la «Scandinavian International Olive Oil Competition (SIOOC), organisé par le groupe suédois, « Global International Olive Oil Competitions» (GIOOC) du 27 au 29 juin en ligne, devançant ainsi la Turquie, la Grèce et l’Italie.

Elle a, ainsi, raflé 64 médailles au total, réparties entre 45 médailles d’or dans la catégorie qualité, 4 médailles d’argent dans cette même catégorie, ainsi que 15 médailles d’or dans la catégorie santé.

La SIOOC est la dernière compétition de l’année dans le cadre de la Global International Olive Oil Competition (GIOOC Series), a rappelé le groupe dans un communiqué publié vendredi.

Cette édition a réuni près de 100 échantillons, présentés par 80 entreprises venues de 14 pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, Oman, la Turquie, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, et la Croatie.

Le jury a été composé de huit experts tunisiens et grecs, tous reconnus pour leur expertise en dégustation et évaluation sensorielle des huiles d’olive vierge extra.

Ces résultats reflètent la montée en puissance de l’huile d’olive tunisienne à l’échelle mondiale, portée par un savoir-faire ancestral, des terroirs exceptionnels et l’engagement de nos producteurs à atteindre les plus hauts standards internationaux, a indiqué le groupe.

Le groupe suédois GIOOC, spécialisé dans l’organisation de compétitions internationales de l’huile d’olive vierge extra, œuvre à faire rayonner les meilleures huiles d’olive vierge extra et d’accompagner les producteurs des cinq continents dans leur positionnement mondial.

Il organise chaque année, quatre grandes compétitions internationales d’huile d’olive extra vierge, à savoir: «The Global Olive Oil Competitions» à Abu Dhabi, « The European International Olive Oil Competition » (EIOOC) en Suisse, « The Scandinavition International Olive Oil Competition » (SIOOC) à Stockholm « The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami.