Du 11 juillet au 13 août 2025, l’amphithéâtre intimiste de Hammamet se pare de ses plus beaux atours pour accueillir la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH). Une édition placée sous le signe de “Continuous Vibes”, en écho à son souffle artistique continu depuis près de six décennies.

L’édition 2025 en chiffres

Cette année, ce sont 36 spectacles qui rythmeront les 33 soirées du festival, dans une alchimie parfaite entre musique, théâtre et danse contemporaine, rappelle le directeur du festival Nejib Kasraoui lors de la rencontre presse organisée hier dans l’écrin de la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, en présence de nombreux artistes. La direction artistique de cette édition mise sur une ligne à la fois moderne, cosmopolite et enracinée, affirmant l’identité du festival comme un carrefour méditerranéen et international des arts vivants.

L’édition 2025 en chiffres, c’est 18 spectacles tunisiens, dont 5 créations théâtrales, une seule chorégraphique et 11 concerts musicaux, outre 11 spectacles arabes et 7 internationaux.

Langages artistiques du monde et retrouvailles.

Porté par sa notoriété, le festival accueille cette année des artistes venant de différentes contrées, de la Tunisie à la Colombie, en passant par le Liban, l’Algérie, l’Espagne, la France, les Etats-Unis, ou encore la Syrie, le Mali, Chili, l’Italie… Une diversité géographique qui reflète les orientations du festival à favoriser les échanges culturels et à faire dialoguer les langues artistiques du monde entier.

Parmi les invités phares l’on citre notamment Yuri Buenaventura (Colombie), Las Migas (Espagne), Djazia Satour (Algérie), Hind Ennaira (Maroc), mais aussi des projets à découvrir comme “Osool” de Yacine Boularès (fusion jazz/musiques arabes) ou “Koum Tara”, entre musique populaire algérienne, jazz et classique.

La nouvelle édition est celle aussi des retrouvailles après une longue absence avec des artistes qui ont marqué de leur passage les annales du festival comme Cheb Mami, Wael Jassar et Nass El Ghiwane du Maroc.

Une célébration des talents tunisiens

Le festival n’omet pas sa vocation de valorisation de la création tunisienne. Le public aura ainsi rendez vous avec des voix célèbres pour ne citer que Lotfi Bouchnak, Saber Rebai, Balti ou encore Ghazi Ayadi mais aussi avec des découvertes de la nouvelle génération comme “Jadhb”, “Soudeni” ou “Benjemy”, porteurs d’esthétiques visuelles et sonores contemporaines.

Des genres multiples et des clins d’œil pour la mémoire

Salsa, flamenco, gnawa, électro, jazz, tarab, symphonique, musique classique… Des genres multiples pour répondre à tous les goûts et pour composer une expérience sonore sans frontières.

Parmi les temps forts, une soirée spéciale intitulée “Sinfonica” dans un hommage aux grandes voix de la chanson française, de Dalida à Aznavour. Le spectacle d’ouverture “Ragouj” de Abdelhamid et Hamza Bouchnak, avec un hommage vibrant à la mémoire du rappeur Kafon, disparu en mai 2025. Le théâtre sera également à l’honneur avec “Mère des pays” de Hafedh Khalifa, “Ad Vitam” de Leila Toubel, “Au violon” de Fadhel Jaziri, ou encore “La dame Kerkoine” du duo Gaïdi-Sahli, sans oublier la chorégraphie contemporaine qui s’invite aussi sur scène avec “Arboune” d’Imed Jemaa.

Le 13 août, la voix entraînante de Nabiha Karaouli résonnera sur la scène du festival, dans une soirée de clôture qui coïncide avec la Journée nationale de la femme. Un clin d’oeil qui rappelle la place des artistes femmes dans le paysage culturel tunisien.

Une nouveauté logistique : la billetterie 100 % en ligne

Autre nouveauté marquante, la billetterie du festival est désormais exclusivement accessible via le site officiel festivaldehammamet.com.

A ce sujet, la direction a informé dans un communiqué avoir mis en place des mesures strictes pour lutter contre la revente illégale de billets, pour éviter toute forme de fraude et de vente illégale, invitant le public à n’acheter des billets que via les canaux officiels, pour éviter les mauvaises surprises et les risques de billets invalides.

Depuis l’ouverture de la billetterie dans la soirée du dimanche 29 juin 2025 et jusqu’à la date de la conférence de presse jeudi 3 juillet, six soirées ont été annoncées sold out : Ragouj, Saber Rebai, Lotfi Bouchnak, Al-Shami, Wael Jassar et Cheb Mami.

Zoom sur deux spectacles

Dans un témoignage recueilli par le correspondant de l’agence TAP à Hammamet, Abdelhamid Bouchnak, le maître d’œuvre du spectacle d’ouverture “Raqouj” Abdelhamid Bouchnak a affirmé qu’il tenait à s’aventurer dans une nouvelle forme artistique pour cette création, afin de faire naître “Ragouj Live”, un spectacle mêlant musique, théâtre et chorégraphie. Une formule qui permet au public féru de la série ramadanesque de rencontrer directement les personnages et de plonger dans leur univers. Il a confié que ce projet, mûri au creux d’un désir intime, a pour ambition de resserrer les liens entre les personnages et les fans, afin de partager ensemble des moments de joie et de rêve.

De son côté, le metteur en scène de la pièce “Om El Bolden” (La Mère des pays), Hafedh Khalifa, a mentionné que son spectacle réunira 30 artistes, combinant jeu d’acteur, chorégraphie et musique live pour raconter la période hafside de l’histoire tunisienne, marquée par la fondation d’un nouvel Etat sous Abou Zakaria al-Hafsi. Il a précisé que le spectacle ne s’enfonce pas dans l’aspect historique, mais qu’il s’inspire du passé pour parler du présent…