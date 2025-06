La 38e édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) se tiendra du 16 au 23 août 2025. Après une édition 2024 dédiée à “Save Gaza”, cette nouvelle rencontre portera l’emblème puissant “Free Palestine”, affirmant son engagement et sa solidarité, tout en conservant l’esthétique poétique qui caractérise le FIFAK depuis sa création en 1964.

Un Événement Majeur du Cinéma Amateur

Organisé par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et en collaboration avec la municipalité de Kélibia, le festival invite les cinéastes amateurs et étudiants en cinéma du monde entier à soumettre leurs œuvres. Les inscriptions pour les participants étrangers seront clôturées le 15 juillet 2025, et le 28 juillet pour les participants tunisiens.

Chaque année, la ville côtière de Kélibia, située au Cap Bon, devient un carrefour d’échanges et de découvertes. Le festival offre une plateforme unique où les jeunes talents peuvent présenter leurs dernières créations, principalement des courts-métrages, partager leurs expériences avec des pairs internationaux et rencontrer des professionnels reconnus du secteur cinématographique.

Une Programmation Riche et Diversifiée

Au-delà des compétitions nationales et internationales (fiction, documentaire, animation, et film expérimental), le FIFAK propose une programmation foisonnante. Celle-ci inclut des séances spéciales consacrées à un pays ou à un cinéma invité, des projections de films pour enfants (courts et longs-métrages), des ateliers encadrés par des spécialistes tunisiens et étrangers, ainsi que des rencontres-débats enrichissantes. Une compétition nationale de scénario et de photographie complète également l’offre du festival.

Un Haut Lieu de Découverte et de Formation

Le FIFAK est reconnu comme la plus ancienne rencontre de jeunes cinéastes, d’associations tunisiennes de cinéma, d’étudiants, de professionnels et de cinéphiles. Au fil des années, il s’est imposé comme un tremplin essentiel pour de nombreux cinéastes et techniciens, contribuant à l’émergence de talents. Des figures emblématiques du cinéma, telles que Nanni Moretti, Diego Risquez, Sheila Graber, Ahmed Ben Kamila, Salma Baccar, Férid Boughedir ou Ridha Béhi, ont marqué de leur passage ce festival. Le regretté réalisateur égyptien Youssef Chahine, le critique français Alain Bergala, les cinéastes palestiniens Michel Khleifi et Rashid Masharawi, le cinéaste burkinabé Gaston Kaboré, et l’Argentin Pablo César, figurent également parmi les invités de prestige qui ont honoré le festival de leur présence.

La FTCA : Un Pilier du Cinéma Amateur Tunisien

La Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA), fondée en 1962 sous le nom d’Association des jeunes cinéastes tunisiens (AJCT), est une institution clé. Elle est devenue un véritable centre de formation, encadrant des générations de cinéastes. Aujourd’hui, elle compte plus de 320 adhérents répartis dans 23 clubs à travers le pays, leur offrant formation, encadrement et les moyens nécessaires à la réalisation de leurs films.

Depuis plus d’un demi-siècle, la FTCA produit en moyenne une vingtaine de films par an. Elle gère également un patrimoine cinématographique précieux de plus de 500 films (en 16 mm, Super 8 et vidéo), dont certaines œuvres sont signées par des cinéastes aujourd’hui célèbres. Le FIFAK, qu’elle organise chaque année, est considéré comme le premier festival du genre en Afrique et dans le monde arabe, soulignant son importance historique et culturelle.