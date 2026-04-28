Le portefeuille virtuel poursuit son redressement à un rythme soutenu. À la clôture du 28 avril 2026, sa valorisation atteint 53 047,04 dinars, soit une performance cumulée de +6,09% depuis le début du concours (le 2 mars 2026). Le classement progresse à 474e place sur 14 108 participants, faisant officiellement basculer le portefeuille dans le Top 500.

Ce seuil est symbolique, mais il marque surtout un changement de régime : le portefeuille n’est plus en phase de rattrapage. Il entre désormais dans une logique de performance compétitive.

SOTUVER devient le moteur central

Le principal fait marquant de la séance reste la poursuite de l’envolée de SOTUVER, qui clôture à 23,72 dinars et affiche désormais une performance de +44,33%. Le titre génère à lui seul plus de 2 185 dinars de gains latents, soit la contribution la plus élevée du portefeuille.

La physionomie boursière de la séance confirme cette domination. Selon le palmarès du marché principal, SOTUVER figure parmi les valeurs les plus actives en capitaux et en nombre d’échanges, et apparaît également parmi les principaux écarts positifs du jour, avec une hausse de près de +5% . Le marché confirme donc clairement le leadership du titre.

Dans son sillage, Poulina Group Holding poursuit sa progression à +16,45%, tandis que One Tech Holding reste solidement positive à +6,58%. Ce trio constitue désormais le noyau dur de la performance.

Les bancaires assurent la stabilité

Le compartiment bancaire reste moins spectaculaire, mais continue de jouer un rôle de stabilisateur. BIAT progresse à +6,40%, Amen Bank à +5,56%, tandis qu’Attijari Bank reste marginalement positive.

Ces lignes ne tirent pas la performance, mais elles sécurisent le socle du portefeuille dans un marché encore sélectif.

10 000 dinars de cash : levier ou coût d’opportunité 10 000 dinars de cash : levier ou coût d’opportunité

Le portefeuille conserve 10 031 dinars de liquidités, soit près de 19% de l’actif total. Ce niveau reste élevé pour un portefeuille désormais entré dans une logique de performance.

Il constitue un atout tactique évident, mais aussi un coût d’opportunité si le marché poursuit sa rotation haussière.

Le marché reste sélectif, mais porteur

La séance du 28 avril confirme une tendance de fond : le marché reste orienté positivement, mais la performance se concentre sur un nombre limité de dossiers. Le Tunindex gagne encore +0,21%, portant sa performance annuelle à +17,08%, tandis que le marché principal a traité près de 2,3 MDT sur la séance .

Autrement dit, la tendance reste favorable, mais le marché continue de récompenser les convictions fortes.

Lecture Bloomberg

Le portefeuille a franchi une étape décisive.

Il n’est plus simplement bien construit. Il est désormais bien positionné.

La prochaine phase ne sera plus celle du redressement.

Ce sera celle de la sélection.