Le volume des exportations de l’huile d’olive a atteint, durant le premier semestre de 2025, 183 mille tonnes, contre 126 mille tonnes, durant la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 45%.

Ces chiffres ont été présentés, lors d’une réunion consacrée à l’évaluation de la saison d’exportation de l’huile d’olive, présidée vendredi matin, par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Lors de cette réunion, tenue en présence des parties prenantes, dont des représentant du secteur privé, le ministre a insisté sur l’importance d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et de renforcer sa compétitivité afin de préserver les marchés d’exportation traditionnels et de conquérir de nouveaux marchés porteurs, dont les marchés asiatique et africain.

Il a, aussi, souligné l’impératif de tirer profit de toutes les opportunités d’exportation encore inexploitées et de résoudre les problématiques à l’approche de la prochaine saison d’exportation, à travers des propositions concrètes et un suivi régulier.

Dans ce contexte, Abid a mis l’accent sur la nécessité de tirer des enseignements de la campagne actuelle de l’huile d’olive, afin de bien se préparer pour la prochaine saison, ajoutant que la prochaine session du Conseil supérieur de l’exportation constituera une occasion propice pour discuter de toutes les questions liées à cette filière stratégique, essentielle pour la relance de l’économie nationale.

Les participants à la réunion ont, quant à eux, insisté sur l’importance d’une bonne coordination préalable entre tous les intervenants du secteur de l’exportation de l’huile d’olive et sur l’importance de lever toutes les difficultés.

Ils ont plaidé en faveur d’un accompagnement renforcé pour tous les acteurs de la filière, notamment les agriculteurs, les propriétaires des huileries et les exportateurs, appelant à trouver des solutions pour assurer les financements nécessaires à la campagne d’exportation, de la production à la commercialisation.

Ils ont aussi jugé indispensable de simplifier et de faciliter les procédures de contrôle technique et les formalités douanières liées à l’exportation, afin d’accélérer le rythme des exportations d’huile d’olive.