Le marché boursier a clôturé, la séance de mardi, sur une note haussière. L’indice de référence a gagné 0,19 % à 15 829,45 points, dans un volume bien garni de 14,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la palme des hausses. L’action a signé une progression de 4,5 % à 3,250 D, dans un flux de 122 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES a affiché une belle performance boursière sur la séance. L’action a affiché une embellie de 3,9 % à 3,480 D. La valeur a amassé des échanges de 148 mille dinars.

Le titre UBCI s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX sur la séance. L’action a reculé de 4,3 % à 35,010 D. La valeur a été échangée à hauteur de 105 mille dinars sur la séance.

Le titre CITY CARS n’est pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action a reculé de 4,3 % à 21,820 D, dans un flux soutenu de 222 mille dinars.

Le titre TELNET a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 2,7 MD. A noter que TELNET a affiché une hausse de 3 %, terminant la séance à 10,8 D.