L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examine, mardi, en plénière un projet de loi portant approbation d’un accord de prêt conclu le 16 octobre 2025, entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et destiné à contribuer au financement du projet de rénovation des lignes ferroviaires dédiées au transport du phosphate.

L’accord porte sur un montant de 16 millions de dinars koweïtiens, soit environ 153 millions de dinars tunisiens. Ce prêt est assorti d’un taux d’intérêt fixe de 3,75 %. Il est remboursable sur une période de 30 ans, dont quatre ans de de grâce. Ces fonds sont spécifiquement alloués à l’achèvement des travaux sur la ligne 21, un axe stratégique de 129 kilomètres reliant les gouvernorats de Gabès et de Gafsa.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus vaste de rénovation du réseau ferré minier dans le sud de la Tunisie, dont le coût total est estimé à 165,5 millions de dollars (environ 500 millions de dinars). Outre la ligne 21, le programme englobe les lignes 5 (Gabès), 14 (Gafsa) et 17 (Sfax).

Le projet prévoit également la construction d’une usine de traverses en béton précontraint et l’assistance technique pour l’exécution des travaux.

L’objectif principal est d’augmenter la capacité de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) en matière de transport de phosphates et dérivés, dans l’objectif d’améliorer la rentabilité des entreprises liées au secteur et la performance de l’économie nationale.

Il s’agit également de stimuler le développement régional par la création d’emplois directs et indirects, désengorger le réseau routier et réduire les risques d’accidents aux passages à niveau.

Le financement du FADES vient compléter d’autres contributions internationales majeures déjà mobilisées pour ce même projet, à l’instar du prêt de 55 millions de dollars accordé, en juin 2024, par le Fonds Saoudien pour le Développement et du financement accordé, en juillet 2025, par le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe à hauteur de 32,6 millions de dollars.