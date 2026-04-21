Portée par un retour progressif de ses appareils en maintenance, la compagnie nationale Tunisair prévoit de mobiliser 16 avions d’ici juin pour stabiliser son exploitation à court terme. Toutefois, cette embellie technique ne saurait masquer un passif financier abyssal de 2 600 millions de dinars, érigeant la restructuration profonde en impératif absolu pour la survie du transporteur.

Une flotte en reconstruction : le pari de l’urgence opérationnelle

Après une longue période de décrochage capacitaire, Tunisair entame une phase de stabilisation relative. Devant le Parlement, le ministre du Transport, Rachid Amri, a tracé la feuille de route d’une remontée graduelle de la flotte active. Actuellement fixée à 12 avions, celle-ci devrait atteindre 14 unités fin avril, pour s’établir à 16 en juin. Cette bouffée d’oxygène opérationnelle repose sur la remise en service de deux appareils immobilisés et le retour à l’exploitation, après réparation de pannes moteurs, de deux Airbus A320 et A330.

Ce programme de sauvetage d’urgence vise avant tout à restaurer la crédibilité commerciale de la compagnie, longtemps minée par les pannes et les retards. Le ministre a d’ailleurs fait état d’une amélioration récente, affirmant qu’aucun retard n’avait été enregistré durant la dernière quinzaine, parallèlement à des efforts sur la qualité de service et la sécurité.

L’horizon 2026 : atteindre la taille critique

La stratégie à moyen terme prévoit une consolidation de l’outil d’exploitation. L’objectif affiché est d’atteindre une flotte de 18 avions fin 2026, complétée par trois appareils supplémentaires en location avec option d’achat, portant le total à 21.

Selon l’analyse gouvernementale, ce seuil est indispensable pour permettre à Tunisair de couvrir ses charges et de retrouver un fonctionnement soutenable. Loin des ambitions d’expansion effrénée, la priorité reste la remise à niveau d’une capacité opérationnelle affaiblie par des années de sous-investissement en maintenance.

Le spectre de la faillite : le poids de l’héritage financier

Cependant, la réalité technique se heurte violemment à la réalité financière. Le redressement durable de Tunisair reste hypothéqué par un endettement colossal, qualifié d’héritage d’années de déséquilibres accumulés. Le passif s’élève à environ 2 600 millions de dinars, un montant qui coupe la compagnie d’un accès normal aux financements à court terme.

Parallèlement, un chantier de régularisation comptable est engagé. Si les états financiers de 2021 et 2022 sont validés, ceux de la période 2023-2025 ne devraient l’être qu’au cours de l’année 2026. Ce manque de visibilité chronique complique toute projection stratégique.

Un diagnostic systémique : au-delà de la flotte

Le défi pour la nouvelle direction dépasse largement la simple gestion des aéronefs. C’est tout l’écosystème du groupe qui est en crise, affectant les filiales actives dans le handling, le catering, la réservation et le transport régional.

Si Tunisair semble entrer dans une phase de stabilisation relative, l’écart entre la remontée technique de la flotte et le redressement réel de l’entreprise demeure abyssal. Le véritable test commence maintenant : transformer une amélioration annoncée en une reprise durable, dans un secteur hautement concurrentiel où la pression financière et les exigences de fiabilité ne tolèrent aucune approximation.

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EN BREF

Remontée de la flotte : Tunisair prévoit de passer de 12 à 16 avions opérationnels d’ici juin grâce au retour d’appareils de maintenance.

Tunisair prévoit de passer de 12 à 16 avions opérationnels d’ici juin grâce au retour d’appareils de maintenance. Objectif 2026 : Le plan stratégique vise une flotte cible de 21 avions (dont 3 en location) pour assurer la viabilité économique.

Le plan stratégique vise une flotte cible de 21 avions (dont 3 en location) pour assurer la viabilité économique. Performance : Le ministère du Transport rapporte une amélioration ponctuelle de la ponctualité (aucun retard sur 15 jours).

Le ministère du Transport rapporte une amélioration ponctuelle de la ponctualité (aucun retard sur 15 jours). Fardeau financier : La compagnie reste plombée par une dette massive de 2 600 millions de dinars.

La compagnie reste plombée par une dette massive de 2 600 millions de dinars. Crise du groupe : Les difficultés touchent l’ensemble de l’écosystème, incluant les filiales de handling, catering et transport régional.

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