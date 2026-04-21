La Tunisie accueillera, du 1er au 3 juillet 2026, la septième édition de la Foire commerciale et la Conférence d’Affaires des femmes entrepreneures dans la Région COMESA (CTF7), un événement qui se tient pour la première fois en Afrique du Nord.

Initié par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneurs du COMESA (COMFWB) et la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) relevant de l’UTICA, cet événement économique est soutenu par le gouvernement tunisien.

Organisé sous le thème « La transformation numérique pour ouvrir la voie vers la ZLECAF », ce grand événement économique qui se tient dans le cadre de la “COMESA Week 2026” sera marqué par la présence de plus de 6000 participants, la participation de 500 délégués des 21 pays membres du COMESA, 300 entreprises exposantes dirigées par des femmes et une centaine de hauts responsables (gouvernement, décideurs politiques, institutions du COMESA), a indiqué, mardi, la présidente de la CNFCE et vice-présidente du COMFWB, Leila Belkhiria Jaber lors d’un point d’information sur les préparatifs de la COMFWB.

Elle a fait savoir que des réunions institutionnelles seront organisées, les 28 et 29 juin 2026, par le ministère tunisien du Commerce et du développement des exportations en présence des institutions relevant du COMESA dont le COMESA Business Council (CBC), la Banque de commerce et de développement (TDB), outre des assurances et des institutions d’investissement.

Au programme de la foire et de la conférence (du 1 er au 3 juillet), figurent 200 réunions B2B et des conférences d’affaires avec la participation de 400 personnes, a-t-elle fait savoir, ajoutant que le forum du business féminin sera marqué par des échanges de bonnes pratiques et permettra de discuter de l’agribusiness, de l’intelligence artificielle, de l’industrie et du commerce transfrontalier ….

Pour la responsable, l’organisation de cet événement reflète la reconnaissance du rôle central que joue la Tunisie dans l’intégration régionale africaine et de l’engagement de nos femmes entrepreneurs à construire un avenir commun prospère.

« A travers ses politiques, la Tunisie a toujours œuvré à être économiquement ouverte sur tous les types de marchés et a réussi à acquérir de l’expérience sur les continents européen, américain, asiatique et aujourd’hui avec une volonté politique très solide nous voudrions intégrer le marché africain », a-t-elle appuyé.

De son côté, la présidente du COMFWB, Maureen Sumbwe a rappelé que le CTF7 est un rendez-vous dédié à l’accélération du commerce, de l’investissement et de l’intégration régionale à travers l’Afrique pour favoriser le développement du Continent.

La Fédération des Associations Nationales des femmes d’affaires du COMESA (COMFWB), créée en 1993 dans le cadre du COMESA, est une institution Régionale dédiée à la promotion de la participation des femmes au commerce et au développement économique.

À travers ses 21 sections nationales, le COMFWB œuvre pour la facilitation des échanges commerciaux, le renforcement de la compétitivité des entreprises, le développement des réseaux d’affaires et la promotion d’une intégration économique inclusive.

Le CTF7 est un événement phare rassemblant des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions, des décideurs politiques, des acteurs économiques et des partenaires techniques et financiers de toute la Région du COMESA et au-delà, selon les organisateurs.

Il devrait favoriser la transformation des politiques en opportunités d’affaires réelles, facilitant l’accès aux marchés et aux financements, renforçant les partenariats régionaux et accélérant l’adoption du digital dans les entreprises.

Les six éditions précédentes de la Foire commerciale et de la Conférence d’Affaires des femmes entrepreneures dans la Région COMESA ont été organisées au Malawi, en Éthiopie, en Zambie, en Ouganda, en Égypte et au Madagascar.