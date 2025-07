Le paysage de l’industrie des articles hygiéniques en Tunisie connaît une profonde mutation avec la montée en puissance de la Société d’Articles Hygiéniques (SAH Lilas) et, plus récemment, son intégration partielle au sein de Poulina Group Holding (PGH). Après une année 2024 marquée par une forte reprise de son chiffre d’affaires consolidé (+ 9,5 %) et une amélioration significative de ses marges, SAH avait déjà fait la preuve de sa capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels robustes et à financer une partie de ses investissements.

Sur le plan local, la filiale SAH Tunisie a toutefois vu son chiffre d’affaires reculer de près de 5 % en 2024, victime d’un contexte économique tendu et de blocages à l’export. En contrepartie, la diversification géographique (Libye, Algérie) et la montée en puissance de sa nouvelle ligne cosmétique ont permis de soutenir la croissance consolidée du groupe. Parallèlement, l’endettement net, bien que encore présent, a vu son ratio Net Debt/Fonds Propres se redresser à environ 0,62, offrant une marge de manœuvre financière plus confortable.

L’annonce du 4 juillet 2025 a jeté un nouvel éclairage sur l’avenir de SAH Lilas : PGH a finalisé la prise de participation de 45,48 % dans JM Holding, principal actionnaire de SAH, à un prix indexé sur un cours de 12 DT l’action. Cette opération, qui prendra effet officiellement le 7 juillet, porte la participation indirecte de PGH à près de 30 % du capital de SAH. Au-delà de la dimension financière, c’est tout un potentiel de synergies qui s’ouvre : mutualisation des achats de matières premières, intégration logistique dans les réseaux de distribution POULINA, renforcement des équipes marketing et R&D, et accès à des financements à des conditions privilégiées.

Pour PGH, dont le cœur de métier reste la volaille et les activités agro-alimentaires, l’acquisition de SAH renforce son positionnement de conglomérat diversifié. Elle permet de compléter son portefeuille par une ligne « hygiène » à forte croissance, tout en profitant de son expertise en ingénierie financière pour optimiser la structure de capital et la gouvernance de SAH. Les investisseurs, jusqu’alors prudents face à la volatilité du titre et au levier financier, disposent désormais d’un plancher de valorisation à 12 DT et d’une feuille de route plus lisible.

À court terme, l’attention se portera sur la première communication post-acquisition : publication des résultats semestriels, impact des synergies sur les marges, évolution du BFR et politique de dividende. À moyen terme, c’est la capacité de SAH sous l’égide de PGH à conquérir de nouveaux marchés africains et à développer des gammes à valeur ajoutée qui dessine les perspectives d’un titre autrement plus attractif.

En somme, SAH Lilas entame une nouvelle phase de son histoire, portée par la puissance industrielle et financière de Poulina Group Holding. Pour les observateurs et les actionnaires, le défi désormais est de transformer ce potentiel en croissance pérenne et en création de valeur tangible.

Les Chiffres