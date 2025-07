Le parc hôtelier du village touristique d’Ain-Draham vient d’être enrichi par la réhabilitation de l’hôtel « La Forêt ». Après une fermeture de dix ans, l’hôtel s’est offert, tout en conservant sa structure extérieure, un nouveau look architectural intérieur de luxe.

Réouvert en grande pompe, le 20 juin 2025, l’hôtel sera ouvert, toute l’année, pour les séjours nature, les familles, le tourisme de chasse, le tourisme d’affaires et les groupes sportifs. L’hôtel étant situé à quelques mètres du Complexe sportif international d’Aïn Draham.

Mention spéciale pour les tarifs. Ils seront linéaires sur toute l’année, afin de garantir une accessibilité constante, sans variation saisonnière. Ils varient entre 360 dinars pour une chambre double standard à 572 dinars pour une suite de luxe. Il s’agit, de toute évidence, d’une montée en gamme.

Classé 4 étoiles, l’établissement d’une capacité totale de 134 lits propose 58 chambres, en plus de 3 suites junior et 2 suites senior supérieures.

Parmi les nouveautés majeures de cette réhabilitation, figurent la création de deux piscines, une piscine extérieure et une autre intérieure chauffée et un centre spa, intégrant cabines de massage, hammam et salon de coiffure.

Bientôt deux autres hôtels

Le parc hôtelier d’Ain draham, qui compte jusqu’à la réouverture de l’hôtel La forêt, trois établissements : Le centre thermal El Mouradi Hammam Bourguiba (4 étoiles), Royal Rihana Hôtel (3 étoiles), Dar Ismail Nour El Ain (4 étoiles), sera renforcé, en principe, en 2026 par deux autres hôtels : Les chênes By El Badira (ex l’hôtel les chênes, trois étoiles) et, l’Eco Hôtel et Spa de luxe bientôt à Béni M’tir.

Nous disions bien «en principe» parce que les promoteurs de ces deux dernières unités traînent trop la patte et s’ingénient à inventer, souvent, de fausses raisons pour justifier le retard.

Est-il besoin de rappeler que la réouverture de l’hôtel «Les chênes By El Badira» était prévue pour septembre 2022. Idem pour Green Hill Resorts qui va exploiter la source de Hammam Salhine. Ce centre thermal, lancé depuis 2006 (20 ans de retard) avec un cofinancement européen n’a pas pu ouvrir ses portes jusqu’à ce jour. Il pose sérieusement problème. Son propriétaire semble attendre un cadeau du ciel pour achever les travaux et ouvrir l’établissement. La patience des habitants du village de Ben Metir est mise à rude épreuve. Le ministère du tourisme et les autorités régionales, en fermant l’œil sur les tergiversations du promoteur, assument avec lui, une grande responsabilité dans ce retard monstre.

En dépit de ces difficultés gérables, nous ne pouvons que saluer ce renouveau hôtelier dans la ville d’Ain Draham.

L’idéal serait toutefois d’accompagner cette nouvelle dynamique par deux initiatives : la réouverture de l’Ecole de formation dans les métiers du tourisme à Ain draham et l’octroi d’autorisations à des privés pour animer la région (restaurants de luxe, salons de thé, boîtes de nuit….).

Ain Draham sur la voie de renouer avec son passé glorieux

Et pour ne rien oublier, ce renouveau hôtelier va permettre au site touristique d’Ain Draham, haut lieu de villégiature sereine, de renouer avec son glorieux passé.

Dans son ouvrage, «Ain Draham, village de création récente aux multiplies spécificités», le professeur d’histoire Mohamed Dabboussi revient sur l’âge d’or d’Ain Draham, spécialisé depuis 1930 dans le tourisme intérieur et administratif.

En 1937, Ain Draham était un des rares sites touristiques tunisiens à figurer à l’époque sur les revues spécialisées, routards et guides touristiques français (Michelin, Joanne…).

Selon Mohamed Daboussi, sur un total de 66 hôtels (480 lits au total) que comptait la Tunisie en 1937, quatre étaient opérationnels à Ain Draham, soit une capacité de 100 lits. Il s’agit des hôtels « Beau Séjour », « Les Chênes », « Les Fougères », « Les Sources ».

Pour comprendre l’âge d’or touristique de ce village à cette époque, des villes balnéaires comme Sousse et Hammamet comptaient chacune, à cette époque, 2 hôtels seulement. Seule Tunis se démarquait avec 22 hôtels.

Abou SARRA