L’International Institute for Management Development (IMD) vient de publier le nouveau classement des villes les plus intelligentes au monde ou “Smart City Index“, dans lequel l’Afrique n’est pas bien représentée, comme l’on peut l’imaginer.

Cependant, cinq villes y figurent, de la 108ème à la 137ème place du classement. Il s’agit du Caire, la capitale égyptienne (1ème en Afrique et 108ème au monde), d’Alger (2ème et 123ème mondial), de Rabat (3ème et 126ème mondial), de Nairobi au Kenya (4ème et 131ème mondial) et de Tunis (5ème en Afrique et 137ème au monde).

Alors, pour établir son classement, l’IMD, basé à Lausanne en Suisse a mis en place un certain nombre de critères, comme le renforcement de la résilience climatique des populations en zone urbaine, l’usage de l’Intelligence artificielle (nouveau critère) pour la promotion de la télémédecine, l’e-mobilité et l’économie numérique, et même la transition écologique et la connectivité numérique.

Et en tenant compte de tous ces critères, les villes de Zurich (Suisse), d’Oslo (Norvège) et Canberra (Australie) occupent les trois premières marches du podium, qui «… ont été notamment remarquées pour avoir multiplié le nombre de start-up vertes ».

Autrement dit, avec ses nombreuses start-up dans plusieurs domaines, Tunis peut espérer mieux dans son classement au cours de la prochaine édition du Smart City Index.