Quelque 14 directions régionales de l’Equipement et de l’Habitat recevront le label « MARHBA », accordé par l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

MARHBA a été lancé, en 2009, par l’INNORPI en collaboration avec l’Unité de la Qualité des Prestations Administratives relevant de la Présidence du Gouvernement, a rappelé le ministère de l’Equipement.

Il a été élaboré pour garantir la qualité des prestations d’accueil conformément à un ensemble de critères bien déterminés, de manière à permettre son application et sa généralisation auprès des différents organismes ayant des relations directes avec les usagers et les clients dans l’un des espaces d’accueil destinés à recevoir, informer et orienter les visiteurs, selon l’INNORPI.

Ce référentiel s’applique aussi bien pour les services publics que pour le secteur privé ou tout type d’organisation désirant améliorer la qualité de son accueil.

Le ministère de l’Equipement a adopté la mise en place du Label « Marhaba » pour la qualité de l’accueil aux niveaux central et régional, selon le même département.

Le label comprend les bureaux de relations avec les citoyens, l’accueil téléphonique, l’accueil direct et les bureaux d’ordre.