Alors que la Tunisie fait face à une crise énergétique pesant lourdement sur son économie – avec des coûts dépassant les 9 milliards de dinars par an – la nécessité d’un nouveau modèle devient de plus en plus urgente. L’objectif : renforcer la compétitivité des entreprises tout en répondant aux exigences de la transition énergétique mondiale.

Cette transformation requiert une synergie entre plusieurs acteurs. Un cadre réglementaire cohérent, un engagement actif de l’État, des investissements ambitieux de la part des entreprises, mais aussi – et surtout – un secteur bancaire qui joue pleinement son rôle de catalyseur.

C’est précisément la position défendue par Neji Ghandri, Président Directeur Général de l’Amen Bank lors d’une rencontre organisée lundi 23 juin et intitulée « AMEN BANK banque de référence pour l’accompagnement de l’entreprise tunisienne » et ce, en présence des bailleurs de fonds et des entreprises bénéficiaires des financements d’une banque qui veut s’affirmer en tant que première banque verte de Tunisie :

« Nous sommes décidés à accompagner les entreprises dans leur transition énergétique – et cela, nous le faisons depuis plus de 15 ans. » a-t-il assuré à l’ouverture

La banque s’est engagée de manière proactive en adaptant ses conditions de financement :

« Nous avons considérablement réduit les taux d’intérêt et mis en place des facilitations pour les clients engagés dans la transition énergétique », précise-t-il.

Des résultats concrets témoignent de cette implication. En 2024, l’Amen Bank a financé 23 projets liés à la transition énergétique, et compte consolider ces efforts dans les mois à venir.

« Nous avons déjà mobilisé 100 millions de dinars pour soutenir à la fois les grandes entreprises et les PME. La priorité est donnée aux secteurs les plus énergivores, dans une logique de décarbonation », souligne M. Ghandri.

À travers ces actions, l’Amen Bank illustre comment une institution financière peut aller au-delà de son rôle traditionnel et devenir un acteur de premier plan dans la mutation énergétique du pays. Ce type d’engagement est essentiel pour bâtir une économie plus sobre, plus résiliente et tournée vers l’avenir.

