Enfin le ministère de l’agriculture commence à tirer les enseignements des défaillances qui accompagnent, d’habitude les excédents de production de céréales. Une stratégie vient d’être mise au point pour développer une logistique de stockage pérenne avec comme ultime objectif : améliorer la résilience du pays face aux fluctuations du marché mondial et à leur corollaire les pénuries.

L’actuel ministre l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a révélé les trois grands axes autour desquels s’articule cette stratégie, et ce, lors de sa participation, du 11 au 12 juin 2025 à Londres, au Conseil international des céréales (IGC). Il s’agit de

– l’augmentation des capacités de stockage à hauteur de 120.000 tonnes supplémentaires. A cette fin, l’Office des céréales prévu des investissements de 205 MDT pour construire au cours des deux prochaines années des silos géants à Radés, Sousse et Sfax. Une fois en service, ces infrastructures devraient faire passer à 628 000 tonnes la capacité totale de stockage dont dispose l’Office des céréales dans le pays.

– la conduite d’une étude, en coordination avec les ministères concernés, pour évaluer les besoins réels du pays en blé. Actuellement, la couverture des besoins en céréales par la production locale ne dépasse pas 36 %. Ce faible taux de couverture oblige la Tunisie à recourir massivement aux importations, un défi de plus en plus complexe à relever dans un contexte mondial marqué par les bouleversements géopolitiques, les changements climatiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des prix des intrants et des produits alimentaires.

-le financement des importations de céréales, avec une attention particulière portée au respect des délais contractuels, afin de limiter les retards dans les ports de transit.

Pour notre part nous ne pouvons que saluer cette orientation qui vient consacrer la prise de conscience des vertus de stockage.

