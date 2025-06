Depuis la signature de l’Accord de Paris de 2015, qui a appelé à aligner les flux financiers avec les objectifs climatiques, la mobilisation du secteur financier, toutes composantes incluses, et les régulateurs de la finance ont multiplié les initiatives pour l’accompagnement et le financement des projets prenant en compte les impératifs climatiques et environnementaux.

L’Amen Banque s’est intégrée dans cette mouvance depuis 2009 incluant les risques climatiques dans ses projets de financement et d’accompagnement des entreprises avec une première ligne de financement provenant de la banque mondiale suivie ensuite de la ligne de crédit Prasoc et du programme de subvention Power Tunisie.

ADAPT : un levier vert pour les entreprises privées

Le lundi 23 juin, Amen Bank a mis en avant son rôle clé dans la transition climatique, dévoilant sa vision et ses réalisations, avec un engagement financier de 323 millions de dinars, incluant 179 millions dédiés à soutenir 53 projets innovants.

Des programmes dont ADAPT (Appui à la Durabilité des Activités Productives) dotés de 25 millions d’euros, dédiés à la transition écologique. Destinée aux opérateurs privés, cette initiative vise à promouvoir des systèmes de production durables dans des secteurs clés comme l’agriculture, la pêche artisanale et l’aquaculture.

Une réponse concrète à l’urgence environnementale

L’initiative ADAPT s’inscrit dans une conjoncture marquée par l’urgence climatique, la dégradation des ressources naturelles et la nécessité d’une transition vers une économie plus résiliente. Pour Seifeddine Radhouani, responsable de la direction « Green Finance », l’enjeu est clair : “les banques ne peuvent plus se contenter d’être de simples pourvoyeuses de capitaux. Elles doivent devenir des actrices du changement, en orientant l’investissement vers des modèles vertueux“.

Un dispositif incitatif et accessible

Le programme ADAPT répond à cette exigence. Il s’adresse aux entreprises et aux entrepreneurs dans des filières à fort impact écologique et économique, avec pour objectif de les inciter à adopter des pratiques durables et innovantes. Le programme permet de financer une large palette de dépenses, allant de l’achat de matériel et d’équipements, à l’acquisition ou à la rénovation d’infrastructures, en passant par les services immatériels (études techniques, accompagnement, conseil).

« Les banques ne peuvent plus se contenter d’être de simples pourvoyeuses de capitaux. Elles doivent devenir des actrices du changement, en orientant les investissements vers des modèles vertueux. »

Les fonds peuvent également couvrir une partie du fonds de roulement des projets. La subvention accordée varie entre 3 000 € et 70 000 €, et peut représenter jusqu’à 16 % du total des financements éligibles. Cette aide est combinée à un crédit bancaire à un taux d’intérêt fixe rendant l’ensemble attractif pour les opérateurs cherchant à moderniser leurs pratiques sans mettre en péril leur équilibre financier. “Nous avons voulu créer un dispositif accessible, clair, et qui donne une vraie impulsion. L’idée est de lever les freins à l’investissement vert”.

Alignement avec les objectifs de développement durable

Le programme ADAPT en partenariat avec des bailleurs internationaux et des institutions de développement s’inscrit dans un cadre plus large d’initiatives visant à aligner le système financier tunisien sur les objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et les engagements pris lors des conférences sur le climat.

Agir localement pour transformer durablement

L’un des objectifs défendus par l’Amen Bank est d’ancrer la transition écologique dans les territoires ruraux et côtiers, en favorisant l’émergence de projets économiquement viables et socialement inclusifs. Dans de nombreuses régions, les filières ciblées représentent les principales sources de revenus pour les populations locales. Leur transformation durable est donc essentielle pour garantir la sécurité alimentaire, la protection des écosystèmes et le maintien de l’emploi. La banque identifie les porteurs de projets, les accompagne dans le montage de leurs dossiers et assure la gestion des fonds délégués. Cette approche permet d’instaurer un climat de confiance entre les acteurs économiques, la banque et les institutions internationales.

Des projets concrets pour des territoires vivants

Un projet de conversion d’une exploitation agricole conventionnelle en ferme agroécologique peut bénéficier d’un financement ADAPT pour l’achat de composteurs, la mise en place d’un système d’irrigation économique en eau, ou encore la formation des équipes. De même, une coopérative de pêche artisanale pourra être soutenue dans l’acquisition d’équipements moins polluants, ou le développement d’activités touristiques responsables en lien avec la mer. “Ce que nous voulons, c’est que des projets concrets voient le jour, qu’ils améliorent la vie des gens, et qu’ils montrent que l’économie verte n’est pas un luxe mais une nécessité“.

« L’économie verte n’est pas un luxe. C’est une nécessité absolue pour préserver nos ressources, garantir la sécurité alimentaire et assurer un avenir aux prochaines générations. »

Le programme ADAPT est ouvert jusqu’au 31 mars 2028, ce qui laisse plusieurs années aux opérateurs économiques pour se saisir de cette opportunité. Néanmoins, l’Amen Bank invite les candidats à ne pas attendre : la procédure de sélection des projets est rigoureuse, et les fonds seront accordés au fil de l’eau. Des campagnes d’information sont d’ores et déjà en cours, à travers les agences régionales de la banque, des séminaires de sensibilisation et la mise en ligne d’un portail dédié. Un dispositif d’accompagnement technique est également prévu, avec des experts mobilisables pour aider les entreprises à structurer leur démarche.

Œuvrer à la souveraineté énergétique !

Lorsqu’un pays dépend à hauteur de 70% sur le plan énergétique d’un autre pays, il est normal que ses institutions financières s’engagent dans le financement des projets d’énergies renouvelables. Amen Bank se positionne, depuis 2014, comme un acteur clé de l’accompagnement à la transition énergétique. À travers sa Banque d’Affaires, elle offre une gamme complète de services de conseil et de financement, adaptés aux besoins des entreprises engagées dans des projets durables.

« La transition n’est plus un choix ; elle est un impératif. C’est pourquoi Amen Bank s’engage avec méthode et ambition dans une stratégie bas-carbone cohérente. »

Un accompagnement stratégique et financier sur mesure

Amen Bank a mobilisé une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs, analystes, conseillers techniques…) pour accompagner ses clients à chaque étape de leur projet. Elle offre des conseils stratégiques, une optimisation fiscale, des restructurations financières, des études de rentabilité et d’évaluation des risques environnementaux et sociaux, un montage financier et des solutions de financement adaptées, incluant l’optimisation de la structure de capital (ratio d’endettement, syndication de crédits, ouverture du capital) ainsi que l’élaboration de business plans et de plans d’investissement/financement.

Vers une stratégie bas-carbone cohérente

Amen Bank propose un suivi technique à la décarbonation à travers l’analyse des émissions de gaz à effet de serre (GES), la mise en place de stratégies de réduction des émissions ainsi que le suivi de l’impact climatique et économique des projets.

En 2024, la banque a rejoint le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) afin de mesurer ses émissions financées, qui représentent l’essentiel de son empreinte carbone. Le bilan carbone Scopes 1, 2 et 3 a été finalisé au 1er semestre 2025, avec un calcul en cours des émissions financées selon les normes PCAF.

Alors que les défis climatiques s’intensifient, l’engagement pragmatique et visionnaire de l’Amen Bank a décidé de suivre une trajectoire crédible vers une économie verte, résiliente et souveraine. La transition n’est plus un choix ; elle est un impératif. Amen Bank l’a compris, a vu et a agit.

