Le géant sud-coréen «Yura Corporation», spécialisé dans la fabrication de câbles, fils et faisceaux de câble pour l’industrie automobile, implanté à Kairouan depuis 2007, compte renforcer sa présence en Tunisie, indique, mercredi, la FIPA.

L’Agence a accueilli, récemment, une délégation de cette entreprise sud-coréenne conduite par Kim Jong Gu, Directeur Général de la filiale tunisienne et Lee KangHoon, Business Development Executive Director du Groupe. La délégation a présenté un “programme ambitieux pouvant tripler les capacités d’emploi de ses sites en Tunisie”, .

Employant actuellement plus de 2500 personnes, le groupe envisage d’accroître ce nombre à plus de 5000 d’ici un an, ajoute la même source.

Lors de la réunion, les discussions ont porté, essentiellement, sur les programmes d’extension envisagés par le groupe sud-coréen dans les années à venir, réaffirmant l’intérêt du groupe pour le site tunisien en général et la région du Kairouan en particulier.

De leur côté, les représentants des structures d’appui participantes à la réunion ont affirmé leur engagement à soutenir le développement des activités du groupe, tout en rassurant les membres de la délégation quant à leur disponibilité à les accompagner lors des différentes phases d’extension envisagées, afin de permettre une mise en œuvre plus efficace de ses nouveaux projets d’extension.

Disposant de quatre unités de production implantées à Kairouan, Yura corporation est le fournisseur exclusif de KIA & Hyundai Motor Group de câblage automobile.