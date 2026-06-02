A partir de demain, mercredi, 162 435 candidats passeront la session principale de l’examen du baccalauréat 2026, dont 83% sont issus des lycées secondaires publics, 12 pc des lycées secondaires privés, alors que 5 pc se présentent individuellement.

Les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat se tiendront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, et les résultats de cette session seront annoncés le mardi 23 juin courant.

Cette année, le nombre de centres d’examen s’élève à 5988, alors que le nombre de centres de dépôt des examens est de 27, répartis sur l’ensemble du territoire national. Le nombre de centres de collecte et de distribution s’élève à 7 et celui des centres de correction est de 32.

A ce titre, le ministère de l’éducation a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles en faveur de certains candidats pour la session principale de l’examen du baccalauréat 2026, notamment à travers l’agrandissement de l’écriture des sujets d’examen en faveur de 132 candidats, la transcription des sujets d’examen en braille pour 54 candidats et l’aménagement du tiers du temps légal pour chaque épreuve à 1127 candidats.

Trente candidats passeront l’examen du baccalauréat au sein des établissements pénitentiaires, et 3 candidats atteints d’albinisme participeront également à cette session.

Les candidats se répartissent comme suit : 26 685 dans la section lettres, 8112 en mathématiques, 28 780 en sciences expérimentales, 56 201 en économie et gestion, 21 677 en sciences techniques, 18 916 en sciences informatiques, et 2064 en sport.

Le ministère de l’éducation a souligné avoir achevé tous les préparatifs organisationnels et logistiques relatifs à l’examen du baccalauréat session 2026, ainsi que l’aménagement des différents centres d’examen, de dépôt et de correction à l’échelle nationale, en coordination avec plusieurs ministères et structures concernés, afin d’assurer le bon déroulement des examens.

Des mesures ont également été prises pour lutter contre les tentatives de fraude, à travers la formation du personnel chargé de superviser les épreuves, et le renforcement de la coordination avec les autorités compétentes pour lutter contre les réseaux de commercialisation des moyens de fraude, outre la mise à disposition d’espaces dédiés au dépôt des téléphones mobiles et des appareils électroniques dans les centres d’examen.

Le ministère a souligné son attachement à fournir un environnement favorable aux candidats, leur permettant de passer les épreuves dans des conditions normales, tout en préservant la crédibilité du diplôme du baccalauréat et sa haute valeur scientifique.