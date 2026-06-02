Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani, s’est réuni, ce lundi, lors d’ une séance de travail, avec les responsables de la société indienne “Tenshi”, spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques et innovants. Cette société a entamé la fabrication et la production de médicaments en partenariat avec la Société des industries pharmaceutiques de Tunisie (SIPHAT), dans le cadre du soutien à l’investissement et au développement de l’industrie pharmaceutique en Tunisie.

Le ministre de la Santé a indiqué que la Tunisie poursuit ses efforts pour renforcer sa souveraineté pharmaceutique et encourager la fabrication locale, faisant ainsi de l’industrie pharmaceutique tunisienne un levier de l’économie nationale et une plate forme d’exportation vers les marchés africains et arabes, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.

Il a également souligné l’importance de poursuivre la réforme du système de santé et pharmaceutique, et de passer à une phase opérationnelle fondée sur l’investissement, le transfert d’expertise et la création d’emplois, tout en garantissant l’accès du citoyen tunisien à des médicaments sûrs et efficaces.