Un avion en provenance de Pologne a atterri, lundi, à l’aéroport de Tabarka-Aïn Draham avec 190 passagers à bord.

Il s’agit du premier vol touristique programmé dans la région par une agence de voyage étrangère pour le compte d’un tour-opérateur de renommée internationale, a indiqué à l’Agence TAP le délégué régional au tourisme, Issa Marouani.

Ce vol coïncidence avec le début de la saison touristique et constitue un indicateur important reflétant l’intérêt des touristes étrangers pour la région de Tabarka-Aïn Draham en tant que destination émergente capable de proposer une variété de produits touristiques en s’appuyant sur son riche potentiel touristique et environnemental, ses paysages naturels et son héritage culturel.

Selon la même source, d’autres vols transportant des touristes notamment en provenance de Pologne et de République tchèque sont prévus dans la région jusqu’au mois d’octobre prochain.