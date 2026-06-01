Le ministère a achevé tous les préparatifs organisationnels et logistiques relatifs à la session 2026 du baccalauréat, qui débutera ce mercredi 3 juin, a souligné lundi le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, précisant que les différents centres d’examen sont prêts à accueillir les candidats dans les meilleures conditions.

Lors d’une conférence de presse sur la préparation des examens nationaux organisée par le ministère de l’Éducation à son siège à Tunis, Nouri a déclaré que l’organisation des examens nationaux constitue une étape importante compte tenu de leur lien avec la valeur de l’éducation et l’acquisition de connaissances, indiquant que le ministère œuvre depuis le début de l’année scolaire en cours pour garantir le bon déroulement des examens nationaux, et ce dans le cadre d’un partenariat avec plusieurs ministères, dont ceux des Technologies de la communication, de la Santé et de l’Intérieur.

Il a ajouté que les centres d’examen, les centres de dépôt et les centres de correction ont été préparés à l’échelle nationale en vue de cet événement éducatif majeur.

Lutte contre la tricherie

Le ministère ne tolérera aucune tentative de tricherie, a souligné le ministre affirmant qu’une série de mesures strictes a été prise pour garantir le bon déroulement des examens .

Il a précisé que les statistiques de la session précédente du baccalauréat ont montré que le pourcentage de candidats ayant tenté de tricher s’élevait à 0,6 %, et que les mesures disciplinaires nécessaires ont été prises à leur encontre.

Il a affirmé que le ministère continue à œuvrer pour fournir aux candidats des conditions sereines et propices, indiquant que le personnel des centres d’examen ont été formés à la détection des différentes tentatives de fraude.

Il a appelé les parents à sensibiliser leurs enfants à la nécessité de ne pas apporter d’appareils électroniques, tels que des lunettes connectées, des écouteurs ou des téléphones portables, afin d’écarter toute suspicion.

Il a souligné que des espaces ont été aménagés au sein des centres d’examen permettant aux élèves de déposer leurs effets personnels et remettre leurs téléphones ou appareils électroniques avant d’entrer dans les salles d’examen, précisant que la possession d’un téléphone portable dans une salle d’examen constitue une fraude, même s’il est éteint.

Nombre de candidats et sections

Le nombre total de candidats à la session principale du baccalauréat s’élève à 162 435, dont 83 % proviennent d’établissements publics, 12 % d’établissements privés et 5 % se présentent à titre individuel, selon les déclarations du directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Mohamed Mili.

Il a précisé que le nombre de candidats en section lettres a reculé lors de la session actuelle pour s’établir à 26 685 candidats, contre 27 079 candidats en 2025. De même, le nombre de candidats dans la section mathématiques a reculé à 8 112 candidats, contre 8 231 en 2025, et le nombre de candidats dans la section sciences expérimentales a baissé à 28 780 candidats, contre 30 496 l’année dernière.

En revanche, le nombre de candidats dans la section Économie et gestion a augmenté pour atteindre 56 201 candidats, contre 49 229 en 2025. De même, le nombre de candidats dans la section des sciences techniques a augmenté pour atteindre 21 677 candidats, contre 20 455 l’année dernière, et le nombre de candidats dans la section des sciences de l’informatique a augmenté pour atteindre 18 916 candidats, contre 14 549 en 2025.

Le nombre de candidats dans la section sports a également augmenté pour atteindre 2 064 candidats, contre 1 724 lors de la session précédente.

Centres d’examen

Quant au nombre des centres d’examen pour la session principale du baccalauréat 2026, il est passé à 5 988, contre 5 900 lors de la session 2025. Le nombre de centres de dépôt des épreuves s’éleve à 27, répartis sur l’ensemble du territoire national, tandis que le nombre de centres de collecte et de distribution s’éleve à 7 et celui des centres de correction à 32 centres.

Mesures exceptionnelles

Le directeur général des examens a annoncé la mise en place d’une série de mesures exceptionnelles en faveur d’un certain nombre de candidats à la session principale du baccalauréat de l’année 2026. Ces mesures consistent à agrandir la taille des caractères pour 132 candidats, à fournir des sujets rédigés en braille pour 54 candidats, ainsi que l’octroi d’un tiers du temps réglementaire pour chaque épreuve à 1 127 candidats.

Dans le même contexte, 30 candidats passeront l’examen du baccalauréat au sein d’établissements pénitentiaires, et 3 candidats atteints du syndrome des enfants de la Lune passeront également les épreuves de cette session.

Le candidat le plus âgé et la candidate la plus jeune

Mili a indiqué que le candidat le plus âgé à passer le baccalauréat cette année est âgé de 75 ans (section sport) tandis que la candidate la plus jeune a 16 ans (section mathématiques).

Calendrier des épreuves

Les épreuves écrites du baccalauréat 2026 débuteront pour la session principale le mercredi 3 juin et se poursuivront les 4, 5, 8, 9 et 10 juin prochains, les résultats de la session principale seront annoncés le mardi 23 juin prochain.