Les recettes drainÃ©es grÃ¢ce aux exportations de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne au cours des six premiers mois de la campagne 2025/2026 ont atteint 3643,8 millions de dinars (MD), contre 2442,4 MD durant la mÃªme pÃ©riode de la campagne prÃ©cÃ©dente, ce qui reprÃ©sente une hausse de 49,2%.

Dâ€™aprÃ¨s des donnÃ©es publiÃ©es, lundi, par lâ€™Observatoire National de lâ€™Agriculture (ONAGRI), cette hausse est due Ã , essentiellement,Â lâ€™accroissement des quantitÃ©s exportÃ©es de 63,9%, pour dÃ©passer les 295,4 mille tonnes (contre 180,2 mille tonnes, une annÃ©e auparavant), et ce, malgrÃ© la baisse du prix moyen de lâ€™huile dâ€™olive de 8%, au cours de la mÃªme pÃ©riode, se situant au niveau de 12,67 dinars/kg.

Il est Ã noter que la quantitÃ© de lâ€™huile dâ€™olive conditionnÃ©e reprÃ©sente seulement 12,5%, le reste est exportÃ© en vrac (87,5%). Par ailleurs, la catÃ©gorie extra vierge reprÃ©sente Ã elle seule 83,5% du volume total exportÃ©.

Lâ€™ONAGRI a fait savoir, aussi, que le marchÃ© europÃ©en dÃ©tient la plus grande part avec 56,5% de nos exportations, suivi par lâ€™AmÃ©rique du Nord (23,2%), lâ€™Asie (12,1%) et lâ€™Afrique (4,5%).

Le premier pays importateur de lâ€™huile dâ€™olive tunisienne est lâ€™Espagne (32,3%), suivi par lâ€™Italie (19,6%) et les USA (19%).

En ce qui concerne de lâ€™huile dâ€™olive biologique, le volume des exportations a atteint 37,9 mille tonnes, reprÃ©sentant une valeur sâ€™Ã©levant Ã 497,7 MD