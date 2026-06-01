Un appel à candidature au programme CAP-AGRI, au profit des promoteurs agricoles dans les gouvernorats de Tataouine, Médenine, Gabès, Tozeur, Kébili, Gafsa ou Kairouan a été lancé, lundi, par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Il a pour objectif de sélectionner 14 entrepreneurs et les aider à développer des solutions durables, innovantes et respectueuses de l’environnement.

Les candidats sélectionnés seront accompagnés dans leur transition vers des pratiques agroécologiques, à travers un parcours structuré combinant formations théoriques, sessions pratiques en fermes de référence et accompagnement personnalisé pour l’élaboration de plans de transition.

Ils bénéficieront également d’une opportunité de mise en visibilité en participant au Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT). Ils pourront présenter , à ce salon, leurs projets devant des acteurs de financement et des structures d’appui nationaux et internationaux.

Les candidatures devront être déposés avant le 15 juin 2026.

Le programme CAP-AGRI est un dispositif d’accompagnement dédié aux agri-preneures des régions du Sud tunisien et Kairouan, mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre l’APIA et le projet “Économie verte et autonomisation économique des femmes en Tunisie” (GEWEET).

Initié par le PNUD, en partenariat avec le ministère de l’Économie et le Canada, ce programme cible aussi les femmes entrepreneures pour accélérer la transition écologique dans 7 gouvernorats (Gabès, Gafsa, Kairouan, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur).