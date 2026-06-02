Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) célèbre son 30ème anniversaire en annonçant une nouvelle feuille de route stratégique axée sur la décarbonation, l’économie circulaire et la résilience climatique, afin d’accélérer la transition écologique en Tunisie.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’établissement public a dressé le bilan de trois décennies d’activité tout en fixant ses priorités futures pour passer à la vitesse supérieure face aux urgences climatiques.

Pour les années à venir, l’action du CITET s’articulera autour de trois grands axes, à commencer par la décarbonation et la numérisation des services destinés aux entreprises. Le centre mettra également l’accent sur la durabilité innovante à travers le développement de l’économie circulaire, de l’économie bleue et le transfert de technologies environnementales.

Enfin, il s’engagera dans le renforcement de la résilience territoriale face aux changements climatiques, en s’appuyant sur une approche participative et une coopération internationale élargie.

Fondé en 1996, le CITET est devenu au fil des ans le noyau central d’un écosystème connectant les jeunes promoteurs, les entreprises, les structures publiques et les bailleurs de fonds. En trois décennies, cette institution de référence a accompagné des centaines d’entreprises dans leur mise en conformité environnementale et formé des milliers de cadres, professionnels et diplômés à l’entrepreneuriat vert.