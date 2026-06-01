Le marché Boursier a entamé la semaine du bon pied. L’indice de référence a progressé de 0,87 % à 17824,19 points, dans un volume soutenu de 13,2 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, «Tunisie Valeurs ».

Le titre SOTIPAPIER s’est offert la palme des hausses. L’action du spécialiste du papier Kraft et Test Liner s’est envolée de 6 % à 3,020 D, dans un maigre volume de 62 mille dinars.

Le titre BNA continue sur sa lancée positive. L’action de la banque s’est appréciée de 4,5 % à 18,640 D, en drainant des échanges relativement fournis de 937 mille dinars.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de 2,4 % à 0,820 D faisant savoir que la valeur a été échangée à hauteur de 6 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ONE TECH HOLDING a connu un début de semaine difficile. L’action a fléchi de 1,5 % à 11,640 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux nourris de 2,1 MD.