La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, lundi, la remise en liberté de l’homme d’affaires Hatem Chaâbouni contre le versement d’une caution de 60 millions de dinars au Trésor public tunisien, a indiqué à TAP une source judiciaire.

Chaâbouni est en détention depuis juin 2024 aux côtés d’anciens responsables d’une banque publique dans le cadre d’une affaire liée à l’octroi de crédits bancaires en violation des procédures en vigueur, selon la même source.

Les prévenus ont été renvoyés devant la justice par la chambre d’accusation pour des chefs d’inculpation notamment liés au blanchiment d’argent en bande organisée, à l’abus de fonction et à l’exploitation de la qualité de responsable au sein d’une entreprise à participation publique afin d’obtenir des avantages indus, ainsi qu’à des faits ayant causé un préjudice à l’administration et enfreint la réglementation applicable à ces opérations.

Ils sont également poursuivis pour complicité dans ces faits.