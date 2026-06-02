Le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu lundi à Séoul, avec son homologue algérien Ahmed Attaf, ministre d’État, Ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l’Etranger et des Affaires Africaines.

Les deux parties ont, à cette occasion, passé en revue les principaux points inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission de suivi tuniso-algérienne au niveau ministériel, prévue le mois prochain en Algérie.

Ils ont souligné l’importance de réunir les meilleures conditions pour assurer une préparation optimale de cette échéance, conformément aux conclusions de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne tenue à Tunis.

Les deux ministres ont également souligné l’importance du renforcement de la coopération économique et la nécessité d’accorder une attention particulière aux Tunisiens vivant en Algérie et aux Algériens résidant en Tunisie.

Nafti a, également, rencontré son homologue angolais, Téte António, qui a salué le soutien politique apporté par la Tunisie à son pays dans le cadre de son processus de décolonisation.

De son côté, Nafti a réaffirmé l’importance que la Tunisie accorde au développement des relations bilatérales, notamment à travers la tenue, dans les meilleurs délais, de la Commission mixte économique et technique. Il a également rendu hommage à la contribution de la communauté tunisienne établie en Angola dans plusieurs secteurs, le secteur des infrastructures en particulier.

Lors de son entretien avec le premier Ministre kényan, ministre chargé des Affaires Etrangères et des Diasporas, Musalia Mudavadi, il a été convenu de se préparer au mieux pour la prochaine échéance ministérielle bilatérale.

Les deux ministres ont notamment souligné l’importance d’enrichir et d’élargir le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur dans divers secteurs prometteurs.

Les deux parties sont également convenues de se soutenir mutuellement dans le cadre des candidatures à des postes internationaux et régionaux au niveau africain.

Au cours de ses entretiens avec ses homologues africains, Mohamed Ali Nafti a insisté sur l’importance de la coordination et de la concertation concernant le partenariat Afrique–Corée ainsi que les autres partenariats économiques et techniques.

Cette démarche, a-t-il relevé, est de nature à optimiser l’efficacité et l’impact de ces partenariats qui reposent sur les principes du respect mutuel, de la solidarité, du gagnant-gagnant, de l’intérêt réciproque et du respect des choix nationaux africains en matière de développement.

Et d’ajouter que ces partenariats doivent contribuer à la réalisation des objectifs escomptés, notamment en matière de consolidation de la sécurité, de la stabilité et du développement global du continent africain.

Mohamed Ali Nafti participait à Séoul à la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et de la Corée du Sud.