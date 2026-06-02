La saison de moisson et de collecte des céréales pour la campagne agricole 2025/2026 est officiellement lancée dans les gouvernorats de Tunis, Manouba, Ariana et Jendouba, avec une récolte nationale estimée à plus de 20 millions de quintaux selon le ministère de l’Agriculture.

Les commissariats régionaux au développement agricole (CRDA) ont fixé le calendrier des opérations, qui s’échelonnera entre le 2 et le 9 juin 2026, à la suite des inspections de terrain et des relevés des taux d’humidité.

Afin de garantir le bon déroulement de la saison et la réception des récoltes, les structures régionales ont exhorté l’ensemble des producteurs à respecter scrupuleusement les normes techniques ainsi que les seuils d’humidité autorisés.

Le calendrier précis des opérations varie selon les régions et les variétés de céréales. Le gouvernorat de Jendouba donne le coup d’envoi dès aujourd’hui, mardi 2 juin, pour l’orge et le triticale, avant d’enchaîner le mardi 9 juin avec le blé dur et le blé tendre. Le démarrage de la moisson du blé tendre dans les délégations de Balta-Bou Aouane et Fernana sera toutefois fixé ultérieurement.

Pour les gouvernorats de Tunis et de la Manouba, la récolte de l’orge commencera demain, mercredi 3 juin, date à laquelle débutera également la moisson du triticale dans le gouvernorat de la Manouba. La moisson des autres variétés, notamment le blé dur et le blé tendre, y débutera le lundi 8 juin. Les services techniques de Tunis ont d’ailleurs validé des taux d’humidité conformes, oscillant entre 11% pour l’orge et 13,4% pour le triticale, tout en autorisant les agriculteurs de la région à transférer leurs récoltes vers les centres de collecte des gouvernorats voisins.

Enfin, le gouvernorat de l’Ariana fermera la marche avec une ouverture de la saison prévue le jeudi 4 juin pour l’orge et le triticale, suivie de celle du blé dur et du blé tendre le mardi 9 juin.