Un mémorandum d’entente a été signé, mardi, entre l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et le Conseil Mondial du Tourisme Durable (GSTC) pour promouvoir un tourisme durable en Tunisie.

tourisme durable Signé mardi à Tunis, lors d’un Workshop national organisé par le ministère du Tourisme en partenariat avec l’ONTT, l’accord vise à aider l’office national à établir une feuille de route pour le développement duen s’appuyant sur les normes du GSTC.

Il permettra de fournir à l’office des formations et des ressources concernant la mise en œuvre des normes du GSTC, de faciliter la transition des acteurs du tourisme vers la durabilité, dans le but d’obtenir la certification d’un organisme de certification accrédité par le GSTC et de soutenir l’harmonisation des normes tunisiennes avec les normes internationales.

S’exprimant à cette occasion, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya a souligné que « le tourisme de demain ne pourra être uniquement fondé sur la croissance des flux. Il devra être également fondé sur la qualité, la responsabilité, la résilience, la valorisation des territoires et l’implication des communautés locales ».

« Aujourd’hui, les attentes des voyageurs, des marchés internationaux, des investisseurs et des partenaires évoluent rapidement. La durabilité n’est plus une option. Elle devient un critère de confiance, de compétitivité et de crédibilité. Elle concerne la gestion des ressources, la qualité de l’expérience, l’emploi local, la protection du patrimoine, la réduction des impacts environnementaux et la capacité des destinations à offrir une valeur réelle aux visiteurs comme aux habitants » a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner « la certification de conformité aux standards internationaux ne peut que renforcer la compétitivité de la destination Tunisienne, amorcer une nouvelle dynamique de compétences en matières d’accréditation, d’accompagnement et d’installation de systèmes de management de la qualité au sein de nos institutions ».

« Notre ambition est de faire évoluer progressivement notre modèle touristique vers une approche qui place la qualité, l’innovation, l’authenticité et la responsabilité au cœur de la création de valeurs. Cette orientation se traduit aujourd’hui par des réformes concrètes : la modernisation du cadre réglementaire, la révision du système de classification des établissements touristiques, le développement de nouveaux cahiers des charges pour l’hébergement touristique alternatif, ainsi que l’accompagnement de toutes formes d’investissement permettant de mieux valoriser les richesses naturelles, culturelles et humaines de nos régions » a-t-il ajouté .

Et de conclure « cette transition ne concerne pas uniquement les infrastructures. Elle touche également la gouvernance des destinations, la qualité de l’accueil, la montée en compétences des ressources humaines, l’intégration des communautés locales, la préservation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que l’amélioration du cadre de vie dans les territoires touristiques ».

Pour sa part, le directeur général de l’ONTT, Mohamed Mehdi Haloui estime que le tourisme durable est plus qu’un simple objectif. Il est, selon ses dires un cadre concret, une voie qui guide et façonne l’avenir de la Tunisie en tant que destination.

« Il est de notre devoir de miser sur la diversification, tout en étant conscients des impacts environnementaux, économiques et sociaux actuels et futurs du tourisme » recommande le responsable.

Il a par ailleurs affirmé l’engagement de l’ONTT dans le cadre de cette collaboration, à recenser les initiatives touristiques existantes et les acteurs concernés dans toutes les régions, à identifier les lacunes en matière de qualité, de durabilité et de conformité aux normes internationales et à apporter un soutien ciblé aux professionnels du tourisme, aux petites entreprises, aux gîtes, aux guides locaux et aux prestataires d’expériences locales.

De son côté, le PDG du GSTC, Randy Durband a affirmé que « le partenariat avec l’ONTT reflète l’engagement du tourisme national envers un avenir plus durable, soulignant que durabilité passe aussi par l’humain, le renforcement des compétences, l’entrepreneuriat local, l’attention accordée aux communautés et à la qualité de l’expérience offerte.

Créé en 2007, par des agences des Nations Unies – ONU Tourisme et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le GSTC est une organisation indépendante qui représente des membres divers et mondiaux, y compris des gouvernements nationaux et provinciaux, les principales entreprises de voyage, des hôtels, des tour-opérateurs, des ONG, des individus et des communautés – qui s’efforcent tous d’atteindre les meilleures pratiques en matière de tourisme durable.

Il établit et gère des standards mondiaux pour les voyages et le tourisme durables, connus sous le nom de « Critères du GSTC ». Ces critères s’articulent autour de quatre piliers à savoir la gestion durable, les impacts socio-économiques, les impacts culturels et les impacts environnementaux.