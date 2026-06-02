En 2023, la perte nette du Groupe Tunisair s’est aggravée à 243 millions de dinars tunisiens (MDT), malgré un chiffre d’affaires en hausse de 26,1 % à 1,786 milliard TND. L’entreprise fait face à une insolvabilité structurelle avec des capitaux propres négatifs de 2,0 milliards TND et une dette envers l’OACA dépassant 1,3 milliard TND.

Une dynamique commerciale stérile face à la dérive des coûts

L’exercice 2023 du Groupe Tunisair illustre parfaitement le paradoxe d’un redressement sans valeur. Porté par la reprise mondiale du trafic aérien, le chiffre d’affaires consolidé a bondi de 26,1 %, s’établissant à 1,786 milliard TND contre 1,417 milliard TND en 2022. Cette performance, principalement tirée par la compagnie mère ainsi que les filiales Tunisair Handling et Amadeus, démontre que la marque conserve son attractivité commerciale.

Cependant, cette hausse des revenus a été intégralement vampirisée par une progression tout aussi spectaculaire des charges d’exploitation (+24,9 %). L’augmentation des redevances aéronautiques, l’alourdissement de la masse salariale et l’explosion des autres charges d’exploitation ont neutralisé les gains d’activité. Résultat : le groupe affiche une perte opérationnelle de 126,3 MDT. L’amélioration par rapport à 2022 (-131,8 MDT) reste marginale et confirme l’incapacité chronique de Tunisair à optimiser sa structure de coûts.

Une rentabilité nette plombée par le fardeau de la dette

Au bas de la ligne, le constat est encore plus alarmant. Le résultat net consolidé s’est dégradé de près de 10 %, creusant une perte de 243 MDT contre 221 MDT l’année précédente. Avec une marge nette négative s’établissant à -13,6 % du chiffre d’affaires, chaque dinar de revenu supplémentaire semble détruire de la valeur.

Le principal coupable est identifié : le poids de l’endettement historique. Les charges financières nettes ont englouti 127,9 MDT sur l’année. Ce goulet d’étranglement financier asphyxie la rentabilité nette et neutralise les efforts des équipes opérationnelles, rendant le modèle économique de la compagnie intrinsèquement non viable sans une restructuration lourde du passif.

L’illusion de la trésorerie positive face à l’insolvabilité structurelle

Le tableau financier présente toutefois une anomalie positive en apparence : la génération de cash. Les flux de trésorerie d’exploitation s’élèvent à 164 MDT (contre 128 MDT en 2022), permettant de dégager un flux de trésorerie libre (FCF) positif de 146 MDT après investissements. Mais cette bouffée d’oxygène ne provient pas d’une amélioration de la rentabilité. Elle résulte d’une contraction technique du besoin en fonds de roulement (BFR) à hauteur de 274 MDT.

Si la liquidité immédiate est préservée à court terme avec 201,7 MDT en clôture, elle masque un bilan en état de ruine. Les capitaux propres consolidés sont profondément négatifs, culminant à un passif de 2,0 milliards TND en raison des pertes accumulées. Face à cela, les dettes bancaires, obligataires et les concours à court terme totalisent près de 934 MDT, tandis que le passif courant dépasse les 3,0 milliards TND, principalement constitué de dettes fournisseurs.

L’avertissement des auditeurs et l’impératif de l’État

La situation est d’une gravité telle que les commissaires aux comptes ont formellement alerté sur une “incertitude significative liée à la continuité d’exploitation”. Outre des faiblesses majeures du contrôle interne et des comptes non justifiés, les auditeurs pointent du doigt une dette colossale de plus de 1,3 milliard TND envers l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA).

À ce stade, la qualification de Tunisair par les analystes financiers est claire : il s’agit d’une entreprise en redressement lourd et non d’une société en croissance. La réussite du plan de restructuration soutenu par l’État tunisien, via une recapitalisation massive et une réduction drastique des coûts fixes, constitue l’unique issue pour éviter un crash financier définitif.