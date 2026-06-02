En Tunisie, le tabagisme provoque 20 % des décès et représente désormais 50 à 55 % des cas d’infarctus, contre 20 % dans les années 1990. Face à l’obsolescence des brochures imprimées, les experts préconisent une refonte numérique de la prévention ciblant les adolescents sur les réseaux sociaux et l’accès gratuit aux substituts nicotiniques à l’hôpital public.

Une hécatombe sanitaire aux urgences cardiologiques

Les données épidémiologiques de 2024 dressent un constat sans appel : le tabagisme n’est plus une simple préoccupation de santé publique, c’est une crise économique et humaine majeure pour la Tunisie. Aujourd’hui, 20 % de la mortalité globale du pays est directement imputable au tabac. Cette létalité se manifeste de manière spectaculaire dans les services de cardiologie.

Dans les années 1990, les fumeurs ne représentaient que 20 % des patients admis pour un infarctus du myocarde. Ce taux oscille désormais entre 50 et 55 %. Le profil des victimes a changé : plus jeunes, plus exposées, elles subissent de plein fouet les conséquences d’une addiction précoce. Face à cette transition épidémiologique, l’inaction publique représente un coût d’opportunité insoutenable pour la sécurité sociale tunisienne.

Le piratage cognitif de la génération TikTok

La vulnérabilité des adolescents de 13 à 15 ans constitue le point de bascule de cette épidémie. À cet âge, l’exposition à la nicotine altère profondément la plasticité cérébrale, créant une dépendance structurelle durable. Ce phénomène est accentué par un biais cognitif subtil : l’illusion que la cigarette stimule la mémorisation et la réussite scolaire.

Pendant que les industriels affinent leurs stratégies de ciblage, la gouvernance sanitaire tunisienne accuse un retard technologique critique. Les campagnes de sensibilisation basées sur des affiches imprimées ou des brochures n’atteignent plus leur cible. Les jeunes ont déserté les médias traditionnels pour les plateformes numériques. Pour inverser la tendance, la prévention doit investir les algorithmes des réseaux sociaux, adopter des formats vidéo courts de 30 secondes et s’appuyer sur des relais d’opinion crédibles : influenceurs et athlètes de haut niveau.

Arbitrages technologiques et justice sociale face au sevrage

La question des substituts et des nouvelles technologies de l’industrie du tabac impose une ligne de conduite rigoureuse. L’introduction de produits de vapotage aux arômes régressifs (confiseries, chewing-gums) s’apparente à une stratégie de recrutement de nouveaux consommateurs. Si le tabac chauffé peut être toléré comme un outil de transition éphémère vers l’abstinence, il ne saurait constituer une politique de réduction des risques de long terme.

La véritable urgence réside dans la refonte de l’accès aux soins de sevrage, qui souffre d’une asymétrie sociale flagrante. Les données scientifiques démontrent que les populations à faibles revenus sont les plus vulnérables au tabagisme. Dès lors, l’équité thérapeutique commande de rendre les substituts nicotiniques gratuits dans les hôpitaux publics et de décongestionner les consultations spécialisées. La lutte contre le tabagisme en Tunisie ne se gagnera pas seulement sur les écrans, mais par une redistribution des ressources sanitaires vers les plus démunis.