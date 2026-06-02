La Tunisienne Aziza Seddik, directrice du Centre régional de formation en sûreté de l’aviation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à Tunis, vient d’obtenir une accréditation internationale dans le domaine de l’aviation civile ( plus précisément la sécurité de l’aviation partie théorique). Cette accréditation est délivrée par l’agence spécialisée des Nations unies dans le cadre de son programme de formation avancée.

Avec cette distinction, Aziza Seddik devient la première femme au monde à décrocher cette accréditation internationale en qualité de formatrice certifiée dans le domaine de l’aviation civile, selon un communiqué du Centre régional de formation en sûreté de l’aviation de l’OACI à Tunis.

Cette reconnaissance internationale devrait contribuer à renforcer le rayonnement du Centre régional de formation en sûreté de l’aviation de Tunis et consolider son statut de pôle de référence en matière de formation et de renforcement des capacités dans la région.

Elle permettra également, de mettre davantage en valeur l’expertise tunisienne au sein des programmes de formation de l’OACI, tout en renforçant la présence des compétences nationales dans les initiatives internationales dédiées au développement du secteur de l’aviation civile.