Les consultations nationales relatives à l’élaboration de la stratégie nationale de commerce électronique en Tunisie pour la période 2027-2031 ont démarré, mardi à Tunis, avec la participation des différents intervenants des secteurs public et privé, des organisations professionnelles, des experts et des partenaires internationaux.

Ces consultations, s’étalant sur trois jours, visent selon les organisateurs à impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la détermination des priorités pour le développement du commerce électronique en Tunisie, à travers le renforcement de la confiance dans les transactions numériques, la protection du consommateur, la régulation du marché, ainsi que par la facilitation du paiement électronique. Elles visent également à appuyer les entreprises tunisiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises(PME), pour tirer profit des opportunités offertes par l’économie numérique et renforcer leur accès aux marchés locaux et internationaux.

A cette occasion, le directeur du développement du commerce électronique et de l’économie immatérielle au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Khbab El Hadhri, a souligné l’importance de ces consultations, qui bénéficient du soutien technique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et du Secrétariat d’État suisse à l’économie, témoignant ainsi de la solidité de la coopération internationale dans l’accompagnement de la Tunisie vers l’édification d’une économie numérique moderne et compétitive.

El Hadhri a, à cet égard, ajouté que la future stratégie constituera une feuille de route nationale pour les cinq prochaines années, afin de mettre en place un écosystème de commerce électronique plus efficace, inclusif et compétitif, ce qui est de nature à soutenir l’investissement et l’exportation et à contribuer à la création d’emplois.

Selon la même source, le succès de cette stratégie demeure tributaire de l’adhésion de tous les intervenants, soulignant que le commerce électronique est devenu aujourd’hui un levier essentiel pour soutenir la croissance économique et consolider le positionnement de la Tunisie au sein de l’économie numérique régionale et internationale.

Pour sa part, le directeur de programme à la CNUCED, Fayçal Belaïd, a considéré que le commerce électronique est désormais une réalité économique incontournable, compte tenu des opportunités qu’il offre aux entreprises, notamment les PME, pour accéder aux marchés extérieurs.

Belaïd a révélé que le volume des ventes du commerce électronique à l’échelle mondiale a dépassé la barre de 28 trillions de dollars au cours de l’année 2024, ce qui reflète le grand potentiel offert aux exportateurs pour atteindre des marchés lointains, difficiles d’accès par les canaux traditionnels, permettant ainsi de soutenir les exportations et de dynamiser l’activité économique.

Cependant, il a reconnu que le secteur est encore confronté à plusieurs défis, dont la confiance limitée dans les transactions électroniques, notamment en ce qui concerne le paiement en ligne, outre le coût élevé du marketing et de la publicité sur les plateformes mondiales.

Le responsable a estimé que l’objectif de la nouvelle stratégie est de traiter ces problématiques et de faciliter l’accès des entreprises tunisiennes aux marchés mondiaux via les canaux numériques.

En se basant sur des données fournies par la Banque Mondiale, le responsable a révélé que le taux des Tunisiens qui effectuent des achats en ligne n’a pas dépassé 8,7% en 2024, un taux qui reste en deçà des moyennes enregistrées dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Il a exprimé son souhait de voir la stratégie contribuer à élargir la base des utilisateurs du commerce électronique et à accroître le nombre d’entreprises actives dans ce domaine.

De son côté, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné que la Tunisie possède des atouts importants pour développer le commerce électronique, notamment un cadre juridique spécialisé, des compétences reconnues et un écosystème entrepreneurial innovant capable de soutenir la transition numérique.

Le ministre a affirmé qu’un certain nombre de défis restent un enjeu de taille, notamment la mise à jour du système législatif et réglementaire, la généralisation des moyens de paiement électronique, le renforcement de la cybersécurité et l’amélioration de la coordination entre les différentes structures intervenantes.

Abid a estimé que l’élaboration de la stratégie nationale du commerce électronique vient répondre à ces défis et vise à fournir une vision intégrée pour le développement du secteur au cours des prochaines années.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que la Tunisie ambitionne, à l’horizon 2031, de devenir une plateforme régionale de référence dans les domaines du commerce électronique, de l’innovation numérique et des services numériques à haute valeur ajoutée, pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises tunisiennes d’accéder directement aux marchés internationaux et de profiter des opportunités offertes par la transition numérique mondiale.