Exposition, fresque, musique, cinéma, danse, théâtre, ateliers, conférence, présentations-débats sont au line-up de la célébration de la “Nuit des idées” qui aura lieu le vendredi 27 juin, à l’Institut français de Tunisie (IFT).

Placée autour du thème “PouvoiART d’agir”, cette édition 2025 présente une large programmation gratuite, prévue dans divers espaces de l’Ift, à savoir la Cour, l’auditorium, médiathèque & la galerie.

La thématique 2025 “Pouvoir agir” que l’Institut français de Tunisie a choisi de transformer en “PouvoiART d’agir” illustre une conviction profonde : l’art et la culture sont des leviers puissants pour affirmer notre citoyenneté, libérer notre créativité, renforcer les mécanismes de solidarité qui nous unissent », a annoncé l’Ift.

« Le programme de cette année se propose donc d’émerveiller les petits et les grands tout en les poussant à s’interroger ensemble sur les modalités de l’accès à la culture, ainsi que sur la capacité de l’art à refléter les préoccupations citoyennes », indique la même source.

« À travers des tables rondes, des performances artistiques, des conférences, des concerts, des parcours de réalité virtuelle ou encore des ateliers participatifs, le public est invité à découvrir, échanger, philosopher avec celles et ceux qui agissent pour donner à chacune et chacun les capacités d’apprendre, d’aimer, de s’exprimer, de manifester, par l’art et la culture », soulignent les organisateurs.

Programme complet de la “Nuit des idées” 2025 (par espace et heure):

*Cour & médiathèque

Musique

14h00 – 21h00 : Twaleb : Patrimoine chanté du Sud tunisien

Chants twaleb par Mustapha Aouidet, artiste et membre de l’association de protection des Ksour de Beni Khdech.

Projection vidéo du spectacle Twaleb dans la black box de la médiathèque (28min).

*Cour et galerie

Exposition

17h30-21h00 : Créations de Semmama

Tableaux de Khaled Khayati, Oumaima Boularès et Marwa Gdima, scultpures de Yamen Ebdelli, poupées de Zineb Ben Ahmed, texte de Adnen Helali…

Les envoutantes créations en halfa, céramique et métal de Semmema s’exposent à l’IFT.

Fresque

18h00 – 21h00 : Créer l’être ensemble

Portée par les jeunes de l’Espace Farah à B7ar Lazre9 (association Solidarité Laïque), une fresque collective verra le jour autour du thème Pouv’ArT d’Agir : créer l’être ensemble. Une œuvre née de gestes partagés et d’élans créatifs, qui viendra colorer la cour de l’IFT.

*Médiathèque

Présentation/débat

17h30 – 18h30 : Qu’est ce que le consentement?

Présentation du premier ouvrage de la collection « Dis maman, dis papa », intitulé « Dis maman, dis papa, qu’est-ce que le consentement ? ». Entièrement dédié à la notion fondamentale de consentement, au respect des limites, à l’intégrité physique et morale, et au droit de dire «oui» ou «non», il garantit une inclusivité linguistique, cognitive et sociale, avec une approche douce et ancrée dans la réalité socio-culturelle tunisienne.

19h30 – 20h30 : Ouvrage collectif « Organisation alternative des citoyennetés »-

Echange autour de trois contributions portant sur des initiatives citoyennes alternatives, en présence du journaliste et auteur Ghassan-Waïl Elkarmouni (Maroc), et de la chercheuse Yasmine Boughzala (Tunisie).

*Galerie

Atelier

18h00 – 20h00 : La Halfa dans tous ces états

Atelier de démonstration et initiation au tissage de la halfa, par quatre artisanes de Jbel Semmama : Imen Missaoui, Zineb Ben Ahmed, Khadija Omri et Ounissa Helali.

18h00 – 21h00 : Découverte du patrimoine tunisien en réalité virtuelle

*Auditorium

Présentation/débat

18h30 – 19h45 : Retrouver son pouvoir d’agir. Actualité de la dissidence

Conférence de Michel Eltchaninoff, philosophe et journaliste, rédacteur en chef au mensuel Philosophie Magazine.

Qu’est-ce qui nous empêche d’agir pour changer les choses dans le monde d’aujourd’hui ? Comment résister à cette pression ? Peut- être en redécouvrant la pensée et l’œuvre des grands dissidents…

20h00 – 21h00 : Nouvelle génération du cinéma engagé

Projection-débat autour de 3 courts-métrages plusieurs fois récompensés : «Izanami» de Refik Ayachi (2022 ; thème des conflits de communication) ; «Al Bass» de Melek Majdoub (2023 ; thème

de l’accès à l’éducation dans les zones isolées) ; «Chambre 52» de Mohamed Amine Bouabid (2024 ; thème de la pollution et ses méfaits).

*Cour

Danse – théâtre

17h15- 17h30 : CHUTE : performance corporelle théâtrale

Les artistes de l’association Hypodiaritus de théâtre et du Piccolo Teatro di Bizerta – Mahdi Taleb, Ele Alor et Ele Zaraa – ouvriront la Nuit des Idées avec une performance puisant dans leurs récentes créations, imaginée et mise en scène par Mohamed Baraketi avec l’appui technique de Emna Gharbi et Zeineb Kamoun.

Rencontre-débat

17h30 – 18h15 :De spectateur à citoyen, la culture fait-elle le lien?

Le journaliste Hatem Bourial animera un échange sur l’émancipation et la construction citoyennes à travers la culture, avec l’association des fans de la maison de culture de Matmata (Gabès), l’association Sidi Ali Bou Mefteh (Sidi Bouzid), l’association Jeunesse et horizon (Jendouba) et l’association Afaak (Kebili).

Performance artistique

21h00 – 21h30 : Patrimoine soufi – voix et mélodies

Voyage musical avec les artistes accompagnés par l’association sfaxienne Magnolia : Mehdi Elyengui (piano), Mohamed Hédi Allaouch (oud), Arij El Kadri (chant), Slaim Ben Abdallah (SPD), Moez Gargouri (percussions).

21h45 – 22h30 : Carnav’ Halfa

Spectacle vivant proposé par l’association Printemps de Sbeïtla, réunissant des artistes traditionnels de Jbel Semmama – Mustapha Dhibi (gasba), Saliha Helali et Houda Omri (chant), Houcine Dabbabi et Mohamed Helali (percussions) – ainsi que des artistes espagnols Maria Faltri (chant et percussions), Mauro Sanin Leira (vielle) – et italiens -Lionello Francesco Ferdinando (percussions), Lorenzo d’Erasmo (scacciapensieri ).

Live électro

22h00 – 00h00 : Waham El Masir

Lauréat de la cinquième édition du programme de résidence organisé par l’Institut français de Tunisie à la Villa Salammbô, Benjamin Efrati clôturera la Nuit des Idées 2025 par une performance live électronique.