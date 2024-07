Le film documentaire “Sudan remember me” de Hind Meddeb est sélectionné pour la 21ème édition des Journées des auteurs, “Giornate degli autori”, sélection parallèle de la 81eme Mostra de Venise qui se tiendra du 28 août au 9 septembre 2024.

Ce film (2024), une coproduction Tunisie-France-Qatar, dresse le portrait d’une jeune génération soudanaise luttant pour la liberté avec ses propres paroles, poèmes et chansons, une jeunesse déterminée à renverser la dictature et à faire triompher ses rêves de liberté.

Hind Meddeb a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses deux pays d’origine. De cette circulation entre les cultures et les langues, elle développe un regard singulier sur le monde. Dans ses films documentaires, elle observe toutes les formes de résistance à l’ordre établi en filmant du côté de ceux qui se révoltent. Dans son approche du monde arabe et africain, elle cherche à défaire les préjugés qui obstruent l’imaginaire occidental.